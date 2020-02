Lei Geral de Proteção de Dados é tema de palestra na Unit

19/02/20 - 10:58:16

A LGPD que entra em vigor no segundo semestre define como as empresas devem tratar dados de brasileiros

Para garantir maior privacidade das informações pessoais que são coletadas e mantidas por empresas, entra em vigor no mês de agosto deste ano a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A nova lei vai definir como as empresas, não somente as que trabalham com tecnologia ou redes sociais, mas também, as que possuem sites, banco de dados, mala direta de e-mail e outros meios, devem agir.

Para ampliar o debate acerca do tema, Grupo de Pesquisa Novas Tecnologia voltadas aos Direitos Humanos da Universidade Tiradentes (NTDH), promove nesta quarta-feira 19, às 19h, na sala 9 do bloco D da Unit, campus Farolândia, a palestra “Avanço tecnológico e dados pessoais perspectivas com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais”.

O Procurador do Estado de Sergipe, Augusto Mèlo, Mestre em Direito Constitucional e autor do livro Proteção de Dados Pessoais na Era da Informação – A Privacidade e Intimidade em Face do Avanço Tecnológico será o palestrante.

Segundo Diogo de Calasans Melo Andrade, docente da Unit, o evento marca a aula inaugural do Grupo de Pesquisa Novas Tecnologias e os Impactos nos Direitos Humanos que é vinculado ao mestrado em Direitos Humanos da Unit.

“Esse grupo é formado por alunos do mestrado e da graduação. Nesse primeiro encontro vamos discutir um tema que vai exigir das empresas mais cautela quando o assunto for segurança dos dados dos clientes”, explicou Calasans, líder do grupo de pesquisa NTDH que já adianta que a cada mês um novo tema envolvendo direito e tecnologia estará em discussão.

O evento é gratuito, aberto ao público e com vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas online no doity.com.br/avanco-tecnologico-e-dados-pessoais-perspectivas-com-a-lgpd.

“As primeiras 100 vagas já foram preenchidas. A inscrição é gratuita, mas sugerimos que os alunos levem um quilo de alimento que será doado ao Centro Espírita coordenado pelo professor da Unit, Manoel Costa Neto”, concluiu.

