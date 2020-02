MOVA-SE amplia o projeto MOVA-SE na LEITURA e fecha o ciclo nos terminais

19/02/20 - 14:55:51

Nesta quarta-feira, 19/02, o MOVA-SE instalou mais duas últimas estantes do projeto MOVA-SE na LEITURA para fechar o ciclo nos terminais de integração. A instalação das estantes foram nos terminais de integração da Maracaju e da Zona Oeste. Com isso, todos os terminais de integração possuem uma estante de livros do projeto.

O projeto MOVA-SE na LEITURA foi lançado em setembro de 2019 no terminal do DIA e com a boa adesão da população ao projeto, o MOVA-SE ampliou o projeto para os terminais da Atalaia, Campus da UFS e Marcos Freire II nos meses subsequentes.

“Quando planejamos o projeto, decidimos pelos terminais de integração pelo grande fluxo de pessoas e por alcançar faixas da sociedade de baixa renda que não tem a oportunidade de acesso à bons livros”, afirma Uilliam Pinheiro, um dos idealizadores do projeto.

O projeto MOVA-SE na LEITURA consiste em desenvolver uma cultura de leitura entre os sergipanos resgatando a tradição dos livros impressos e colaborando no desenvolvimento educacional do estado de Sergipe. E ainda fortalecer o atributo da solidariedade, responsabilidade e honestidade entre a população.

Os livros são expostos nos terminais de integração do transporte público, onde os usuários podem retirar para leitura durante suas viagens ou levar para seus domicílios e após o término da leitura devolver nas estantes localizadas nos terminais. As estantes também serão pontos para recebimentos de doações de livros por parte da população criando um movimento de troca cultural de livros. Não haverá registro de empréstimo em formulários. Tudo consiste na consciência humana para a devolução do livro retirado.

“Estamos felizes com a adesão da população com o projeto e o próximo passo será avançar com a instalação de novas estantes em praças e parques públicos da região da Grande Aracaju”, enfatiza Laércio Oliveira, membro do MOVA-SE.

