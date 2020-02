MULHER DE 27 ANOS É ASSASSINADA A GOLPES DE FACA EM BREJO GRANDE

19/02/20 - 08:23:47

Mais um feminicídio é registrado no interior do estado. Desta vez, uma mulher de 27 anos foi assassinada com golpes de faca no fim da noite dessa terça-feira (18), no município de Brejo Grande.

As informações são de que o homem foi até a casa dela onde acabaram brigando. Durante as agressões, ele esfaqueou a mulher, que morreu no local.

De acordo com a Polícia Militar, o principal suspeito é o ex-companheiro da vítima.