Patrulha da Alegria comanda o ‘Bloquinho Jardins Folia’ em Aracaju

19/02/20 - 06:34:07

Fanfarra puxada por divertidos personagens acontece nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro, no Shopping Jardins

Neste Carnaval, toda a família tem encontro marcado com a alegria no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). Do sábado, 22 de fevereiro, até a segunda-feira, 24, o centro de compras promove o ‘Bloquinho Jardins Folia 2020’. A partir das 16 horas, a ‘Patrulha da Alegria’ comanda a diversão de crianças, jovens, adultos e idosos.

A concentração acontece em frente ao Magazine Luiza. Em seguida, os divertidos personagens puxam o bloquinho e compartilham alegria com todo o público em um animado desfile pelo shopping. O acesso é gratuito.

Sucessos de Carnaval

Integrando a programação do ‘Jardins Folia 2020’, no domingo, 23 de fevereiro, Dana Estavo comanda o especial ‘Sucessos de Carnaval’. Às 19 horas, a cantora sobe ao palco da Praça de Alimentação Arcos e anima a noite com interpretações únicas de hits das divas do Carnaval, como Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Daniela Mercury.

Durante a festa de Momo, o Shopping Jardins estará funcionando em horário especial nos dias 22 a 24 de fevereiro. Confira a programação completa em www.shoppingjardins.com.br e nas redes sociais (@ShoppingJardins). Vista a fantasia, leve a sua alegria e curta a folia no Shopping Jardins!

Bloquinho Jardins Folia 2020

O quê? Divertidos personagens da ‘Patrulha da Alegria’ comandam animada fanfarra pelo mall.

Quando? De 22 a 24 de fevereiro (sábado a segunda-feira de Carnaval), às 16 horas.

Onde? Concentração em frente ao Magazine Luiza do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Mais informações? (79) 2107.5555 | shoppingjardins.com.br

