Polícia Civil prende jovem suspeito de estuprar e violentar idosa de 88 anos em Capela

19/02/20 - 16:36:01

O suspeito de 23 anos estuprou e sodomizou a vítima que estava sozinha em casa

A Polícia Civil irá apresentar nesta quinta-feira (20), os detalhes da investigação que terminou com a identificação e prisão de um homem de 23 anos suspeito de estuprar e violentar uma idosa de 88 anos de idade no último dia 2 de fevereiro, no povoado Saúde, município de Capela.

O crime teve ampla repercussão e chocou toda a comunidade local.