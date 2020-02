Questões de interesse da Engenharia, Agronomia e Geociência ganham força

“O diálogo construtivo e transformador junto aos Poderes constituídos tem sido o caminho adotado pelo Sistema Confea/Crea para esclarecer e buscar o apoio do parlamento as proposições de interesse da Engenharia; Agronomia e Geociência que tramitam no Congresso Nacional”. É o que avalia o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE), engenheiro agrônomo, Arício Resende Silva ao destacar que a interlocução junto aos parlamentares norteou as reuniões realizadas durante o 9º Encontro de Líderes, ocorrida em Brasília, evento que reuniu cerca de 800 profissionais da área tecnológica nacional.

Ao lado do presidente do Conselho Federal de Engenharia (Confea), engenheiro civil, Joel Krüger; de presidentes dos Conselhos Regionais; representantes de entidades de classe; conselheiros e de profissionais da área, o presidente Arício Resende cumpriu uma agenda de trabalho de três dias, com destaque para a Ação Parlamentar que mobilizou mais de 350 participantes, entre políticos e profissionais da área tecnológica. “É importante esse contato, para mostrar que estamos abertos ao diálogo, sempre. Esse canal de conversação e negociação visa ampliar a discussão sobre propostas que são fundamentais para o futuro do Sistema Confea/Crea, a exemplo da PEC 108”, reforça o presidente do Crea-SE.

“Nossa preocupação é grande com a PEC 108/2019, principalmente agora que o assunto ganha atenção prioritária do governo federal. Desregulamentar as profissões irá gerar prejuízos para a sociedade que ficará desprotegida”, alertou o presidente do Confea, Joel Krüger

Audiência Pública

Durante a reunião do Colégio de Presidentes (CP), o engenheiro Arício Resende destacou o trabalho que já vem sendo realizado junto à bancada parlamentar de Sergipe. “Visitamos os deputados e apresentamos a Agenda Parlamentar do Sistema Confea/Crea. Nas conversas, o compromisso de apoio a nossa causa é colocado com ênfase pelos parlamentares que sempre pontuam a importância do papel dos Conselhos Profissionais para a segurança da sociedade.”, disse. O presidente do Crea-SE também ressaltou recente ação junto aos deputados estaduais de Sergipe. “Em parceria com o Fórum dos Conselhos Profissionais promovemos uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Sergipe, oportunidade que colocamos nosso posicionamento e preocupação em relação a PEC e esclarecemos diversos pontos em relação à proposta do governo”, frisa Arício Resende.

Na pauta do 9º Encontro de Líderes, questões referentes à engenharia como carreira de Estado, federalização, exercício ilegal da profissão, qualidade do ensino e Lei de Licitações também ecoaram em várias frentes, possibilitando uma reflexão ampla com resultados positivos e promissores.

