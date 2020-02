Salve-se Quem Puder- Luna se choca ao ouvir Téo chamar Helena de mãe. A garçonete serve a mesa da dona do Empório Delícia quando o diretor chega

19/02/20 - 14:47:48

A conexão de Luna (Juliana Paiva) e Téo (Felipe Simas) já vem de algum tempo desde que eles se ajudaram durante o furacão no México. Depois disso, Luna o ajudou num acidente no Empório Delícia e agora a garçonete está prestes a saber mais sobre o seu “anjo salvador”.

Helena (Flávia Alessandra) chega com Hugo (Leopoldo Pacheco) paras almoçar no restaurante do Empório onde Luna está trabalhando. E quem serve o vinho que a todo-poderosa do empreendimento pede? Ela mesma: Luna – quer dizer, respondendo como Fiona, né?