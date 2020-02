SENAC AMPLIA PROPOSTAS EDUCACIONAIS COM JORNADA PEDAGÓGICA

19/02/20 - 13:05:21

Na programação anual de ensino do Senac em Sergipe todos os colaboradores do setor administrativo e corpo docente são preparados para a melhor evolução educacional. O início das atividades de 2020 foi marcado pela realização da Jornada Pedagógica Senac, nos dias 17 e 18 de fevereiro, no Hotel Sesc Atalaia. A abertura foi realizada pelo presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira e pela diretora regional do Senac, Priscila Felizola.

Com o tema “A Inteligência Emocional na Educação”, a Jornada Pedagógica foi marcada pela realização de palestras e oficinas procedidas de forma dinâmica e interativa entre os componentes da equipe técnica do Senac, buscando promover um modelo de educação mais humanizado, fortalecendo a qualidade da educação profissional. O tema principal foi abordado pelo professor doutor, Júlio Furtado, do Rio de Janeiro, considerado um dos maiores nomes da educação contemporânea no Brasil.

A diretora regional do Senac, Priscila Felizola, lembrou que a educação profissional é um mercado que vive em transformação constante e isso condiciona o Senac a ampliar seu leque de ofertas para a população e manter seu posicionamento de mercado, consolidando sua liderança como a maior escola profissionalizante de Sergipe.

“O Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, tem o objetivo de transformar vidas para melhor e, para isso, não mede esforços na busca dos anseios das pessoas. Nós somos a maior escola profissionalizante do estado e esse é um título honroso, mas difícil de manter, pois exige de nossa equipe técnica e nosso corpo docente o máximo de dedicação para a realização das atividades pedagógicas.

Quando um aluno sai com um certificado do Senac, ele sai com esperança de ter uma vida melhor e essa é nossa principal meta: fazer as vidas das pessoas melhor. O trabalho que desenvolvemos não seria suficiente se não fosse a atenção, dedicação e vontade que vocês têm em ensinar, vocês são o Senac”, disse Priscila, à equipe técnica.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, valorizou o trabalho desenvolvido pela equipe do Senac, destacando o corpo docente, técnico e administrativo, como agentes que mudam a realidade das pessoas, promovendo evolução social ao estado. Na ocasião, Laércio lembrou que foi aluno do Senac, o que transformou sua vida profissional.

“A semana pedagógica é um laboratório onde os instrutores apresentam o que pensam e recebem informações sobre o que há de mais atual para a formação profissional. É uma arena de debates para fazer o melhor trabalho possível para o Senac. Todos os anos fazemos isso para discutir como sermos melhores em nossas atribuições. Nós temos um olhar direcionado para a qualidade do ensino profissionalizante que damos em todo o estado. Do mesmo jeito que aconteceu comigo, acontecerá com milhares de sergipanos que encontrarão no Senac a porta de entrada para a transformação de sua vida. O Senac mudou a minha vida e a minha história e pode fazer isso em milhares de vidas”, disse o presidente.

A programação contou apresentação artística do grupo de dança Nova Vida, com as idosas do Sesc, e a parte pedagógica com temáticas explorando os mais variados caminhos educacionais promovidos pelo Senac, a exemplo de uso de realidade virtual nas aulas, empreendedorismo, controle de produção, aplicação da comunicação promotora do equilíbrio emocional, entre outras.

Por Márcio Rocha

Foto assessoria