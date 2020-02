Uninassau entrega alimentos arrecadados no Capacita

19/02/20 - 13:19:01

Entidade beneficiada ajuda crianças com necessidades especiais

Itens foram destinados ao Instituto Lourival Fontes

Por: Suzy Guimarães

A UNINASSAU – Centro Universitário Mauricio de Nassau Aracaju entregou, na terça-feira (18), os alimentos arrecadados durante o Projeto Capacita, realizado em janeiro de 2020. Itens foram destinados ao Instituto Lourival Fontes, que atende crianças com necessidades especiais.

A coordenadora do curso de Pedagogia da UNINASSAU Aracaju, Niraildes Machado, informou que a ação tem como compromisso ajudar entidades carentes. “O que temos feito é pedir a colaboração das pessoas com alimento e material escolar, ao invés de cobrar taxa de inscrição para os cursos e evento”, explicou.

A professora observou que as instituições que recebem as doações são parceiras e comprometidas com a UNINASSAU no sentido de Responsabilidade Social. “Sempre acompanhamos os resultados, ou seja, o uso que a entidade faz da doação e o Lourival Fontes tem um trabalho sério e comprometido”, destacou.

Os responsáveis pela casa beneficiada agradeceram o apoio da UNINASSAU e afirmaram que os alimentos chegaram em boa hora.

Foto assessoria