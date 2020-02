Valadares Filho se reúne com presidente do PSB Nacional

19/02/20 - 07:00:16

O presidente estadual do Partido Socialista Brasileiro (PSB) em Sergipe e membro da Executiva Nacional, Valadares Filho, se reuniu na manhã desta terça-feira (18) com o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira. Eles trataram sobre posicionamentos do partido, atuação no Congresso Nacional e estratégias para as eleições municipais.

De acordo com o presidente do PSB em Sergipe, “a direção nacional vem discutindo estratégias e trabalha assuntos que deverão ter protagonismo durante as próximas eleições municipais em todo o país”, explica.

A atuação dos parlamentares e diretrizes partidárias também foram discutidas no encontro. “Falamos sobre o momento político que o Brasil vive e as posições do nosso partido no Congresso Nacional em defesa do desenvolvimento, das conquistas sociais e da geração de emprego”, acrescenta Valadares.

Siqueira destacou como prioridade a candidatura própria do PSB em todas as capitais. “O PSB vem forte em várias capitais e terá o apoio e incentivo da direção nacional. Mais uma vez, Siqueira nos estimulou a estar na disputa defendendo tudo aquilo que pensamos para o futuro de Aracaju, como também colocando as políticas públicas do PSB”, conclui Valadares Filho.

Fonte e foto assessoria