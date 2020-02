A ética anda em desuso

20/02/20 - 07:30:47

Diferente do que muitos pensam, o povão não liga muito para esse negócio de andar certinho, dentro da lei e coisa e tal. Pelo menos é o que revela uma pesquisa sobre ética e corrupção realizada pela Universidade de Brasília (UnB). A consulta mostrou que 78% dos entrevistados já deixaram de seguir a lei, e que 42% não tiveram medo de ser punidos ao descumpri-la. Entre as razões apontadas para o desrespeito do que é legal estão a discordância da legislação (25,7%) e o fato de os entrevistados acharem a lei confusa (19,2%). Segundo o estudo, 50,3% das pessoas disseram que contratariam parentes se fossem servidores públicos ou políticos. Outros 41% admitiram que recorreriam à propina para ter atendido um pedido feito à administração pública. O posicionamento da maioria dos entrevistados talvez explique porque quem compra votos corrompe e se locupleta ainda se dar bem neste Brasilzão de meu Deus. Lastimável!

Mesmo palanque

Aliado do PT e do prefeito Edvaldo Nogueira (futuro PDT), nada impede que o governador Belivaldo Chagas (PSD) frequente os palanques de ambos na campanha eleitoral de Aracaju. O primeiro teste nesse sentido ocorreu ontem, durante o lançamento da 37ª edição dos Jogos da Primavera, maior competição escolar do estado. A convite da vice Eliane Aquino (PT), o pré-candidato petista Márcio Macedo circulou animadamente na festa ao lado de Belivaldo. Marminino!

Abaixo a intolerância

O volume de denúncias contra a intolerância religiosa cresceu 626% no ano passado, ante 2018. Também aumentou o número de queixas sobre atos violentos contra comunidades ciganas, quilombolas, indígenas e os professantes das religiões e cultos de matriz africana. Há indicativo que algumas igrejas neopentecostais estão pregando o ódio, inclusive na internet. Misericórdia!

Digital dedo-duro

Alô rapaziada do fumacê, pode apertar o bagulho, mas é melhor não acender agora. Antes, fique sabendo que já está sendo testado o drogômetro, aparelho capaz de identificar substâncias psicoativas no organismo dos motoristas. É só o suplicante colocar o dedo-duro na maquineta para a própria digital entregar o maluco: tá doidão! Calma, pois o aparelho ainda não foi regulamentado pelo Denatran e, ademais, o maconheiro não é obrigado a fazer danado do teste. Crendeuspai!

Batendo pernas

Quem está de mala pronta para visitar Sergipe é o ex-presidente Lula da Silva (PT). A data ainda não está confirmada, mas será depois do dia 20 de março. Reunido em Brasília com o senador petista Rogério Carvalho, Lula admitiu a hipótese de ir a alguns municípios do interior, principalmente aqueles onde o partido terá candidatos majoritários, como Itabaiana. A última vez que o “Barba” esteve em Sergipe foi em 2017, participando da Caravana da Cidadania organizada pelo PT. Vixe!

Lorota política

Não acreditem nessa história de construção do prometido Canal de Xingó, que beneficiaria com água os sertanejos sergipanos. Os defensores do projeto deveriam explicar que para abrir os 300 quilômetros de canais na Bahia e em Sergipe serão necessários R$ 2,4 bilhões. Além de não existir recursos garantidos para a obra, ainda não se sabe quando será concluído o anteprojeto da primeira etapa do Canal, avaliado em R$ 6,8 milhões. No mais, tudo não passa de conversa mole pra boi dormir. Danôsse!

Mandato renovado

O deputado estadual Luciano Bispo (MDB) permanecerá na presidência da Assembleia até o fim do mandato parlamentar. Por unanimidade, ele foi reeleito presidente da Casa para o biênio 2021/2022. Além de Bispo, a futura mesa diretora ficou assim constituída: Francisco Gualberto (PT), vice-presidente; Jeferson Andrade (PSD), 1º secretário; Luciano Pimentel (PSB), 2º secretário; Maisa Mitidieri (PSD), 3ª secretária e Samuel Carvalho (Cidadania), 4º secretário. A única mudança foi a substituição do atual 3º secretário, deputado Capitão Samuel (PSL), pelo cidadanista xará dele. Ah, bom!

Mendicância em alta

Cerca de 25 famílias de Sergipe em extrema pobreza esperam para receber o dinheiro do Bolsa Família. Segundo o jornal Estadão, elas estão cadastradas, mas não sabem quando terão acesso ao benefício, pago hoje a 141 mil famílias sergipanas. O breque dado no programa social pelo governo de Jair Bolsonaro está colapsando a rede de assistência social dos pequenos municípios, pois as famílias pobres voltaram a mendigar comida e outros auxílios às prefeituras. Só Jesus na causa!

Zé Bodega no páreo

O vereador Zé Bodega vai disputar a prefeitura de Laranjeiras pelo Cidadania. Segundo o senador cidadanista Alessandro Vieira, Laranjeiras tem história, porém, desde a sua fundação separa os pobres das famílias ricas e poderosas. Ele lamenta que, mesmo com o fim das senzalas, a escravidão persista no município, pois os laranjeireses carecem de empregos, direitos, saúde e educação. Cruz, credo!

Dando explicação

E o presidente do Banese, Fernando Motas, vai explicar aos deputados essa história de fechar 16 agências do banco no interior de Sergipe. Além dele, também foram devem comparecer a presidente do Sindicato dos Bancários, Ivânia Pereira, e o prefeito de Ilha das Flores, Christiano Cavalcante, presidente da Federação dos Municípios de Sergipe. A audiência dos três está marcada para o dia 3 de março, na Comissão de Finanças do Legislativo. Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Gazeta do Povo, em 25 de fevereiro de 1925.