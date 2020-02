A questão das indicações

O prefeito Edvaldo Nogueira, candidato à reeleição, não tem conversado sobre o pleito de outubro publicamente. Não pretende abrir o diálogo quando considera que há muita coisa para concluir e trabalho a realizar. Não quer passar a impressão que faz política no horário de trabalho. Faz bem. A meta é manter o organograma de obras até quando houver tempo para tratar sobre composições e outros bichos. Avalia que vai bem, mas não ao ponto de desfazer dos seus adversários. Não seria prudente ensaiar o “oba oba” do já ganhou. E ele não o faz.

Publicamente Edvaldo tratara de política a partir de março, logo após o dia 10, data em que participa da solenidade de filiação ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), com a presença de Carlos Lupi (presidente nacional) e do ex-ministro Ciro Gomes, além de outras lideranças nacionais e estaduais. Depois do novo partido definido, será difícil se manter em silêncio durante uma disputa agitada, em que Edvaldo Nogueira está em condição de vitrine.

Apesar de silencio superficial, o prefeito e aliados mais próximos não deixam de trocar ideias sobre como será a disputa. Além disso, encontros programados acontecem, com pautas voltadas para assegurar apoios e programar convites a prováveis nomes que mostram interesse em acompanhá-lo para sustentar a reeleição. Edvaldo não fica fora de todas as discussões sobre a sucessão municipal, mesmo nas alianças que lhe fazem oposição.

Claro que Edvaldo Nogueira deve ir com cautela às urnas. Não existe eleito antes de a última cédula ser contada. Esse cuidado tem a ver com os adversários, mas também, e principalmente, com os aliados, que podem estar conscientes de que a vitória de uma aliança coesa e coerente tem que ser boa para a Capital, mas que não abrem mão de participar diretamente da administração. É exatamente aí que corre o perigo, porque os indicados têm seus líderes que os sustentam no Poder e se fazem obedecer.

As alianças têm dessas coisas: quem mexe a feijoada não pode apenas roer os ossos, merece uma carne maciça. E nisso o pior é a indicação do vice, que é o sonho natural de cada partido, mas que deve sair de um consenso, assim como se escolhe quem será o cabeça de chapa. O vice deve pensar igual ao titular, ter capacidade administrativa reconhecida e não estar à disposição de lideranças quaisquer, mas do projeto de Governo e do interesse da população. Além disso, que tenha liderança reconhecida.

Avaliem bem: os vices para satisfazer interesses subalternos, não fortalecem as chapas e não lhes dão credibilidade junto ao eleitorado.

Atuação desagrada

O MDB não está gostando da atuação do ex-governador Jackson Barreto nos bastidores, para formar “uma boa composição proporcional no Pros, do ex-deputado Robson Viana, e no Podemos do deputado estadual Zezinho Sobral”.

*** JB tem conversado com diversos suplentes de vereador em Aracaju, além de lideranças políticas expressivas.

*** Teve conversa com o ex-vereador Vovô Monteiro, que está articulando uma chapa.

Querem Garibaldi

Alguns membros de posição expressiva dentro do MDB têm criticado essa posição de Jackson, na tentativa de esvaziar o partido. Eles tiveram uma conversa com o deputado Garibaldi Mendonça (MDB).

*** Propuseram que Garibaldi retornasse à Presidência do MDB em Aracaju. Ele disse “não”. Já está certo que vai filiar-se ao DEM no próximo ano.

Nova opção política

Esse grupo influente do MDB acha que Jackson Barreto deixará o partido logo após as eleições municipais e tende filiar-se a uma legenda que tenha o timbre de esquerda.

*** Pode ser o PT, mas lá ele encontra algumas resistências.

*** Jackson tem se mantido em silêncio sobre essa sua nova opção política.

Bittencourt critica Nitinho

Vereadores de Aracaju foram surpreendidos, ontem, pelo discurso do colega Bittencourt na Câmara. Ele criticou a administração do presidente da Casa, Nitinho Vitale (PSD), do qual é aliado.

*** Os vereadores acharam que Bittencourt foi ríspido nas críticas a Nitinho em termos de gestão.

*** Nitinho não respondeu, mas o pessoal está atento com o que ele possa dizer hoje…

Viagem de Lula

Segundo informação de Brasília, não tem data certa de vinda do ex-presidente Lula (PT) a Sergipe, que fora anunciada para março.

*** – A data da vinda do ex-presidente Lula só se confirmará bem próximo, por questão de segurança, diz a mesma fonte.

Agripino confirma

O deputado Dílson de Agripino é pré-candidato a prefeito de Tobias Barreto pelo PT, e ainda conversa com lideranças locais para a indicação do vice.

*** A sua filiação ao PT deve se dar em março, mas sem a presença do ex-presidente Lula, como havia sido anunciado com pompa por sua assessoria.

Reunião em Aracaju

O ex-prefeito de Capela, Manoel Messias Sukita, virá a Aracaju neste final de semana, para contatos com lideranças políticas para definir sua filiação partidária.

*** Sukita mantém sua pré-candidatura à Prefeitura de Capela e deseja chegar a um bom entendimento em relação ao partido que vai se filiar.

Rogério critica falas

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho diz que as falas do presidente Bolsonaro e seu alto escalão são discriminatórias.

*** – Não devemos aceitá-las e muito menos tolerar um Governo que dia após dia põe em risco nossas conquistas civilizatórias e a nossa democracia, disse.

Mais uma vez

O deputado Luciano Bispo (MDB) foi reeleito pela quarta vez consecutiva para presidir a Assembleia Legislativa, sem quaisquer restrições dos membros da Alese.

*** Luciano conseguiu manter o equilíbrio durante todo esse período à frente dos trabalhos, sem em nenhum momento afrontar adversários.

Tem conversado

O presidente estadual do DEM, José Carlos Machado, tem conversado em excesso com lideranças da capital e interior, com o objetivo de montar chapa para o seu partido.

*** Ontem ele esteve com Carlinhos, ex-prefeito de Aquidabã e diariamente se reúne com pré-candidatos para fortalecer a chapa proporcional do DEM em Aracaju.

D. Maria animada

Há euforia do DEM em relação à pré-candidatura da delegada Georlize Teles à prefeita de Aracaju e com a animação da senadora Maria do Carmo Alves com o partido.

*** Maria do Carmo inclusive já prometeu que passará o mês de julho em Aracaju e vai circular todos os bairros ao lado de Georlize.

Vinicius e PDT

O vereador Vinícius Porto (DEM) está conversando com o seu partido para uma provável troca de legenda, sem que haja constrangimento nem para ele e nem para seus amigos do partido.

*** Mas as conversas fluem bem para que Vinícius Porto filie-se no PDT em março.

Sobre o PDT.

O vereador Jason Neto (PDT) almoçou ontem com os seus colegas Seu Marcos, Isaac Silveira, pastor Alves, Thiaguinho Batalha e Anderson de Tuca. Discutiram o planejamento do novo PDT.

*** Querem um PDT mais forte para Aracaju.

Trator ou pistola

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) disse, ontem, que os problemas do Brasil não serão resolvidos pela força, seja usando um trator ou uma pistola.

*** – Precisamos resgatar nossa capacidade básica de dialogar e buscar soluções concretas. Desejo saúde plena para o senador Cid Gomes e paz para o povo do Ceará, desejo Alessandro.

Apenas um detalhe

O governador Belivaldo Chagas (PSD) reabriu ontem os Jogos da Primavera. Ao seu lado estava a vice-governadora Eliane Aquino e Márcio Macedo, pré-candidato do PT a prefeito de Aracaju.

*** Ninguém falou nada, mas observou muito…

Um bom bate papo

Boa agência – Foi reaberta a agência do Banese na Avenida Francisco Porto que é uma das mais moderna da rede. Tudo dentro dos padrões de exigência do cliente.

Festejos juninos – A Sectur vai aproveitar a presença de turistas que vêm a Aracaju durante o Carnaval, e convidá-los para os festejos juninos.

Deve mudar – O São João de Sergipe tem que reviver o seu período de maior sucesso, principalmente com novas atrações para quem vem exclusivamente para curtir seus festejos.

Envolver turista – Há muita coisa a fazer que não seja apenas ir ao forró no mercado, na orla e passar o dia dormindo. São João deve acontecer 24 horas e envolver o turista.

Montam chapas – Lideranças políticas ainda sem partidos definidos estão montando chapas de vereadores para disputar as eleições em outubro. Não aceitas candidatos à reeleição.

Aula de decência – Eduardo Bolsonaro publica no twitter: “Luciano Huck oferece brasileira para gringos, e revolta fans”. Explica que “a notícia é de 2014, o tweet foi deletado, mas o print é eterno. Aula de decência com o professor.

Jogue duro – O juiz Aldo Mello diz: “A jornalista que queria dar um furo está sendo desmoralizada na CPI. Parabéns presidente, jogue duro”.

Blog de Noblat – No país da piada pronta, o general que cuida da espionagem no país foi gravado em cerimônia publica e se diz vítima de invasão de “privacidade”.