Dilson: vitória de Luciano é a vitória da transparência e seriedade na Alese

20/02/20 - 14:48:09

O Deputado Estadual Dilson de Agripino comemorou em suas redes sociais a vitória do presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Luciano Bispo, para mais um mandato à frente da mesa diretora da principal casa legislativa do Estado.

Para o Deputado, a vitória de Luciano Bispo é a vitória da transparência e seriedade na ALESE. “O Deputado Luciano Bispo, que venceu com o nosso voto a eleição para mesa diretora da ALESE para mais um mandato, representa a transparência e a seriedade que o legislativo do nosso Estado merece. Luciano vem desenvolvendo uma gestão cuidadosa com os servidores públicos, parceira das categorias públicas e integrada com a sociedade, através de mecanismos avançados e tecnológicos, que aproximam a população das discussões legislativas do Estado.”, destacou Dilson de Agripino.

O deputado Luciano Bispo (MDB) foi reeleito ao cargo de presidente da Alese, para o segundo biênio da 19ª Legislatura, sendo a quarta vez que Luciano assume a presidência da Casa.

“Só tenho a parabenizar o presidente Luciano, colocar-me à disposição para continuar dando minha parcela de contribuição para o enaltecimento do nosso legislativo e dizer a Luciano que os caminhos de ética e honestidade que a ALESE vem tomando com sua gestão precisa continuar, para o bem do povo e a manutenção do nosso legislativo.”, ressaltou o Deputado.

Além do presidente Luciano Bispo, também foram eleitos como integrantes da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe (biênio 2021/2022), os deputados Francisco Gualberto (PT), vice-presidente; Jeferson Andrade (PSD), primeiro secretário; Luciano Pimentel (PSB), segundo secretário; Maisa Mitidieri (PSD), terceira secretária e Dr. Samuel (CIDADANIA), quarto secretário.

Da assessoria

Foto: Jadilson Simões/Rede Alese