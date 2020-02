ALESE APROVA A REVISÃO DE VENCIMENTO PARA OS SERVIDORES DO MP DE SERGIPE

20/02/20 - 14:37:27

Foi aprovado na tarde da última quarta-feira, 19, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), o Projeto de Lei nº 16/2020, com a finalidade de rever o vencimento básico dos cargos e funções do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado.

De acordo com o PL de autoria do Poder Executivo, os valores dos vencimentos dos servidores ficam revistos no percentual de 3,5%, a partir do doa 1º de janeiro de 2020.

No texto, a informação é de que a revisão salarial pretende minimizar as perdas inflacionárias ocorridas nos últimos anos, com a consequente redução do poder aquisitivo dos servidores do Ministério Público de Sergipe.

O parâmetro é a variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), registrada no período de agosto de 2018 a julho de 2019, que é de 3,43%, segundo estudos promovidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

Foto: Divulgação Sindifisco SE