ARRECADAÇÃO EM SERGIPE TEVE CRESCIMENTO REAL DE 3,8%, DIZ SECRETÁRIO

20/02/20 - 14:15:59

Em mais uma prestação de contas aos deputados, o secretário estadual da Fazenda, Marco Antônio Queiroz, compareceu na manhã desta quinta-feira, 20, à Comissão de Economia, Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), para fazer mais uma explanação sobre as despesas e receitas do governo.

Os dados divulgados são referentes ao último quadrimestre de 2019 (setembro, outubro, novembro e dezembro). Semana passada, o gestor fez uma prestação de contas e anunciou que o maior problema enfrentado no Governo de Sergipe é a sonegação de impostos.

De acordo com Queiroz, a arrecadação em 2019 foi de 6 bilhões 107 milhões e 7 reais, apresentando crescimento de nominal de 7,30% e crescimento real de 3,8%.“Estamos trabalhando muito para repor a capacidade de investimentos por parte do Governo do Estado”, disse.

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões