Bebida alcoólica no carnaval: Médico alerta para risco de diarreia

20/02/20 - 11:18:47

No calor no carnaval, fica difícil resistir àquela cerveja gelada, ou drink favorito, não é mesmo? Mas este bem estar momentâneo, pode provocar algumas complicações no organismo, entre elas, a diarreia. O álcool é uma substancia facilmente absorvida pelo corpo e chega bem rápido na corrente sanguínea, após passar pelo estômago e intestino delgado. O que sobra vai para o intestino grosso e é liberado por meio das fezes e urina.

Esse seria o caminho normal de qualquer alimento ou bebida, não fosse por um detalhe: “a inflamação que o álcool causa no organismo”, é o que explica o médico coloproctaologista, Hugo José Santos Lima. Segundo Lima, esse tipo de bebida provoca contrações nas paredes do cólon, “forçando o intestino a expulsar as fezes o mais rápido possível. Essa rapidez prejudica a digestão dos alimentos e levando a diarreia”.

Em uma digestão normal, O intestino grosso absorve todos os líquidos das fezes antes da evacuação. Quando a pessoa ingere álcool, este órgão não funciona bem. O resultado são fezes líquidas e desidratação. Quem sofre com a Síndrome do Cólon Irritado (SCI) ou doença celíaca, por exemplo, pode ter reações ainda piores ao álcool e apresentar um quadro diário de diarreia após a ingesta de bebida alcoólica.

Hugo alerta para o consumo exagerado de cerveja, que ao contrário, do que muita gente pensa, não hidrata, mas faz justamente o contrário. “Por ser uma bebida com alto teor de carboidrato, alguns organismos podem apresentar dificuldade para digeri-lo em partículas menores, ou ter intolerância, o que causa a diarreia”. Pelo ponto de vista da medicina, o ideal seria não consumir bebida alcoólica, “mas como é algo impossível de se exigir, ainda mais no carnaval, o ideal é fazê-lo com moderação e não descuidar da hidratação com água, sucos e água de coco”, conclui.

Fonte e foto assessoria