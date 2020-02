Câmara de São Cristóvão inicia ano legislativo com mensagens do prefeito Marcos Santana

20/02/20 - 05:12:55

Levando a mensagem anual à Câmara de Vereadores de São Cristóvão na abertura das atividades do Legislativo, o prefeito Marcos Santana realizou, na noite desta terça-feira (18), uma prestação de contas da sua administração ao longo dos três anos de mandato e apresentou as perspectivas para 2020.

Em seu discurso, o prefeito falou do que foi desenvolvido desde 2017 em setores como educação, saúde, assistência social, infraestrutura, cultura, esporte e lazer. No primeiro item da lista, Marcos Santana falou da ampliação de recursos tanto na área pedagógica quanto na adequação do espaço físico das unidades escolares municipais e destacou o trabalho realizado em parceria com os vereadores, diminuindo a diferença salarial entre quanto o Município pagava aos professores e o valor do piso salarial nacional da categoria. ”Fizemos reajustes salariais e a diferença percentual diminuiu de 59% para 18,3. Uma evolução em respeito e valorização aos educadores de São Cristóvão”.

No quesito saúde, Marcos Santana considerou o que realizou na Cidade Mãe ”uma revolução”. A gestão ampliou o número de equipes de Saúde da Família de 13 para 24, com formação adequada de médicos e enfermeiros e reimplantou a urgência 24 horas do Eduardo Gomes. “Em 2019 realizamos 237.314 atendimentos e pretendemos avançar ainda mais transformando a urgência em Unidade de Pronto Atendimento (UPA), fazendo as adaptações na infraestrutura do prédio com recursos que a secretária de saúde Fernanda Santana conseguiu junto ao deputado Fábio Reis”, explicou.

No setor de Assistência Social, o gestor mencionou o aumento do número de assistidos tanto com o BPC – Benefício de Prestação Continuada -, quanto de alugueis sociais, sobretudo para as vítimas das fortes chuvas de maio de 2019.

Já na infraestrutura dezenas de ruas tiveram pavimentação granítica, tanto no Centro Histórico quanto no Grande Rosa Elze e povoados, recapeamento asfáltico e reforma de praças. “A praça do Luiz Alves é o maior orgulho da minha administração porque integra toda a comunidade”, destacou.

Os últimos itens da retrospectiva foram o Bolsa Atleta e o Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc). “Hoje, no atletismo, temos a maior expressão do vôlei de praia, a jogadora Duda. Na cultura, lazer e turismo o Fasc, um festival que reúne diversas manifestações artísticas, gera emprego e renda aos comerciantes fixos e ambulantes, e atrai diversos turistas para o nosso município”, concluiu.

Futuro – O chefe do Executivo de São Cristóvão finalizou o discurso falando das perspectivas para 2020 e dos projetos que encaminhará para a Câmara, a exemplo do Plano Diretor e, como subprodutos deste, um novo Código Tributário; código de postura para o servidor municipal, código de obras; plano de cargos e salários dos profissionais da saúde, a regulamentação dos recursos da Cessão Onerosa do petróleo. “Estamos elevando a autoestima do nosso povo. São projetos importantíssimos e contamos com a ajuda de todos, pois sabemos que iremos enfrentar ainda mais adversidades”, concluiu.

T.Dantas Comunicação