Carnaval dos idosos abre folia no Sesc na cidade de Aracaju

20/02/20 - 14:39:22

A programação do Folia e Alegria, Carnaval Sesc 2020 começou com muita alegria e animação com a festa dos idosos do grupo Nova Vida, trabalho desenvolvido pelo Sesc, com mais de 1.300 participantes do projeto que busca dar mais qualidade de vida e promover ações de integração para os idosos assistidos. A festa aconteceu na tarde de quarta-feira (19), com uma grande festa no Sesc Socorro, com atrações musicais, baile e desfile de fantasias.

A folia dos idosos contou com a participação de mais de 300 pessoas que se divertiram ao som da cantora Rita Melody que, em seu repertório, trouxe músicas clássicas do carnaval, levando muita animação para o público presente. Além disso, houve aula de ritmos com professoras de dança do Sesc e muita alegria com a programação diversional promovida pela equipe do Programa Assistência. Segundo a aposentada Maria Santos, a festa de carnaval para os idosos foi um momento de comemoração, dando a oportunidade de reviver os carnavais de antigamente.

“A festa foi muito boa, nos divertimos bastante, dançamos muito e foi uma folia daquelas que relembram o passado. Os bailes dos antigos carnavais não existem mais, mas o Sesc consegue resgatar essa cultura do verdadeiro carnaval. Hoje vesti minha fantasia e vim brincar com meus amigos do Nova Vida, em uma grande festa. Adorei esse dia com muita diversão”, comentou, enquanto dançava com os idosos fantasiados de piratas, soldados, noivas, estudantes, entre outras viagens da imaginação.

A coordenadora do Programa Assistência do Sesc, Conceição Mendonça, valorizou a ação realizada com os idosos que marcou a abertura do calendário do Folia e Alegria.

“Aqui estamos com idosos de todas as unidades do Sesc, que tem hoje mais de 1.300 assistidos. Estamos com parte deles que vieram para essa festa nessa linda ação de congregação, aliando o trabalho integrado entre cultura, lazer, assistência, educação, e todos os programas do Sesc para dar mais qualidade de vida para os idosos nesse momento de alegria, sempre pensando no bem-estar dos nossos idosos, abrindo o carnaval do Sesc, o carnaval da alegria”, disse.

