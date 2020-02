DORENSE E CONFIANÇA EMPATAM; LAGARTO VENCE PELA COPA BRASIL

20/02/20 - 06:19:28

Dorense e Confiança ficam no empate na sequência da 6ª rodada do Sergipão

A sexta rodada do Sergipão, teve sequência na tarde desta quarta-feira (19) com a partida entre Dorense x Confiança, no estádio Ariston Azevedo, em Nossa Senhora das Dores. Com a bola rolando uma partida muito equilibrada no primeiro tempo.

As duas equipes até criaram boas oportunidades mas o placar ficou sem gols. Na segunda etapa, o Dorense balançou as redes com o meia Robério Capela após cobrança de pênalti. Depois do gol foi só pressão do Confiança. O empate saiu aos 51 minutos após cobrança de pênalti do meia Reis. Final: Dorense 1×1 Confiança.

A sexta rodada do Sergipão Estadium.bet será finalizada no próximo domingo. Acompanhe os detalhes:

Domingo (23/02)

15h30 – Lagarto x FreiPaulistano, estádio Albano Franco, em Simão Dias:

Árbitro Central: Marcel Phillipe Martins – CBF

Assistente 1: Wendel Augusto Lino de Jesus – CBF

Assistente 2: José Crispim dos Santos Neto – Master/FSF

Quarto Árbitro: Arthur Fernandes Azevedo – FSF

Analista: Raniel de Jesus

Lagarto vence Volta Redonda e se classifica para próxima fase da Copa do Brasil

A equipe do Lagarto recebeu na tarde desta quarta-feira (19), o time do Volta Redonda-RJ, no estádio Albano Franco, no municipal de Simão Dias. O confronto foi válido pela primeiro fase Copa do Brasil. O público compareceu e incentivou a equipe lagartense.

No primeiro tempo a partida não teve muitas chances e o jogo ficou sem muitas emoções. Na segunda etapa do jogo, a equipe do Lagarto foi pra cima e aos 15 minutos acabou balançando as redes. O gol foi do meia Sapé. Final: Lagarto 1×0 Volta Redonda-RJ.

Além de garantir a classificação para a segunda fase do segundo principal torneio nacional, o time sergipano ainda faturou R$ 650 mil pela classificação. Na próxima etapa, o Lagarto irá encarar o Vitória, que por ter melhor ranking na CBF, avançou ao ficar no empate sem gols com o Imperatriz. O duelo está agendado para o dia 05 de março, quinta-feira, no Estádio do Barradão, às 19h15.

Fonte Federação Sergipana de Futebol

Foto: Dienes Celestino