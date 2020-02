Educação 4.0 é foco para novas diretrizes no ensino superior

20/02/20 - 13:15:55

A UNINASSAU aponta a tecnologia como aliada da educação

Por: Suzy Guimarães

A UNINASSAU – Centro Universitário Mauricio de Nassau Aracaju vem investindo na inovação com ênfase na Educação 4.0. Nesse sentido, os profissionais que atuam na Instituição discutem as diretrizes curriculares com o objetivo de compreender o processo de formação ético-profissional do educando. O objetivo é compreender melhor as diferentes formas de ensino com foco em orientar e viabilizar o ingresso dos alunos no mercado de trabalho.

Segundo a coordenadora Acadêmica da UNINASSAU, Izabella Rezende, é muito importante que os docentes mantenham acesa a linha de discussão iniciada no Encontro Pedagógico realizado no Hotel Sandrini, na Orla de Atalaia, nos últimos dias 3 e 4. “É relevante planejar de forma colaborativa as ações do semestre letivo com enfoque na Educação 4.0”, observa.

Ela atentou que os docentes vêm buscando entender e analisar a relação entre plano de ensino para ofertar aos alunos uma educação de qualidade. “É importante estar alinhado com a criatividade, a pesquisa, os projetos, as experimentações, visando uma boa integração com a educação 4.0, que rompe com as tendências tradicionais da educação”, ressalta.

Habilidades digitais – A professora observou que a discussão iniciada no encontro pedagógico desse ano, vem proporcionando ao corpo docente o fortalecimento necessário para que seja dada ênfase as habilidades digitais e empreendedorismo. “Acreditamos que estamos no caminho certo para executar propostas inovadoras ao longo de 2020, no sentido de aproximar os alunos das exigências do mercado de trabalho diante da quarta Revolução Industrial ou Indústria 4.0”, concluiu Izabella.

