ENQUANTO A OPOSIÇÃO ENVERGONHA A NOSSA CIDADE, EU TRABALHO, DIZ PREFEITA

20/02/20 - 05:00:21

A prefeita Hilda Ribeiro esteve nesta sexta-feira, 19, nos estúdios da Eldorado FM 100,7 para entrevista com o radialista Waldson Diniz. Ela fez um balanço do primeiro ano de mandato, falou sobre as obras em andamento no município de Lagarto, sobre as agressões que vem sofrendo como mulher e falou ainda sobre seu futuro político.

Sobre a Educação municipal, Hilda destacou o pagamento do piso dos professores. “Nos reunimos com o Sintese e apresentamos uma proposta, que foi aceita pela categoria. Mantemos o compromisso do pagamento do piso do magistério e agora em fevereiro vamos pagar retroativo também”, afirmou.

A prefeita lembrou ainda a entrega da praça Filomeno Hora. “Encontramos a reforma da Filomeno parada. Retomamos a obra e entregamos no fim do ano passado. Assinamos ordem de serviço para a reforma da praça da Moita Redonda e vamos entregar a praça Felino Fontes. Sem falar que estamos calçando o povoado Quirino, o bairro Catita e o conjunto Wilson Fraga, no Jenipapo. Entre várias outras obras”, lembrou Hilda.

Ela destacou ainda que algumas ruas calçadas estão sendo danificadas pela Deso. “A rua da Estação fizemos o asfalto dela, quero aproveitar e dizer a todos os lagartenses que estamos atentos às ações da Deso em nossa cidade. Infelizmente, enquanto colocávamos asfalto na Estação, a Deso quebrava o asfalto em outro local. Não vamos aceitar desperdício. Por isso, ou a Deso faz seus serviços de maneira organizada e planejada ou vamos tomar medidas judiciais”, garantiu Hilda.

Já sobre a Saúde Municipal, Hilda destacou a entrega de novos postos de Saúde, o fim das filas para consultas e a chegada do Hospital de Amor. “Nós já reformamos a UBS do Quilombo e do Olhos D’Água e construímos as UBS do Araçá e Santo Antônio. Zeramos as filas das consultas numa parceria com o Hospital Universitário e estamos realizando pequenas cirurgias nos postos de Saúde. Além disso, a chegada do Hospital de Amor será o maior marco na história de Lagarto”, afirmou.

Política

Hilda lembrou ainda a recente situação que envolveu a oposição e as obras da Codevasf em parceria com a Prefeitura. “Se a oposição quiser brigar, vai brigar sozinha. Porque enquanto eles brigam, eu trabalho. Enquanto eles envergonham o nome da nossa cidade, eu trabalho. Eu quero que todos os deputados mandem recurso mesmo. Nós já liberamos as autorizações para uso de solo para obras da Codevasf nessa importante parceria com a prefeitura. Agora vou deixar um recado aqui pro Deputado Fábio Reis, ele como filho de Lagarto, deveria ter vergonha de não indicar emenda parlamentar individual para Prefeitura de Lagarto, ele prefere enviar tudo para o Hospital da família dele que todos nós sabemos a situação que passa”, ponderou Hilda.

Ao final, Hilda lembrou que não aceitará numenal tipo de discriminação enquanto mulher. “O lugar da mulher é onde ela quiser.

Enquanto for prefeita, eu não vou admitir nenhuma espécie de discriminação de gênero contra mim, nem contra qualquer mulher que seja. Eu já senti na pele a oposição machista e desrespeitosa contra mim enquanto mulher. Porque para eles, nenhuma mulher pode ser prefeita, para eles, nenhuma mulher pode ter voz de comando. E isso eu não vou aceitar! Porque quem me ofende como mulher, está ofendendo todas as mulheres lagartenses“, finalizou.

Fonte e foto assessoria