FÓRUM ESTADUAL APRESENTA ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DO TURISMO EM SERGIPE

20/02/20 - 10:56:47

Foi apresentado o calendário de eventos unificado na página da Setur e as ações de marketing para promover os festejos juninos

Na tarde da última terça-feira (18), foi realizada no Radisson Hotel, a reunião ordinária do 37º Fórum Estadual de Turismo de Sergipe (Fortur). O Fórum foi presidido pelo secretário de Estado da Comunicação e Turismo, Sales Neto, e contou com a participação de membros de entidades públicas e privadas que visam planejar ações e promover políticas estratégicas de fortalecimento e de expansão do turismo sergipano.

Durante o Fortur, foram apresentados os planos de promoção do destino Sergipe em outros estados em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), além do calendário de eventos unificado na página da Setur. Também foram expostas as ações de marketing que serão realizadas durante o carnaval para promover os festejos juninos junto aos turistas. Outro tema foi a participação de Sergipe na primeira feira de turismo do ano – Braztoa Rio de Janeiro 2020 -, que acontecerá no dia 10 de março.

Sales Neto demonstrou otimismo quanto a promoção do destino Sergipe e destacou a parceria com o trade. “O Fórum discutiu uma série de ações em conjunto com o trade de Sergipe. Atividades promocionais que irão impactar positivamente nos resultados do turismo”, disse. Para o gestor, a reunião demonstrou, mais uma vez, a união do poder público com as entidades representativas do estado, o que irá impactar na cadeia produtiva do turismo. “Isso vem fortalecer os laços com esses atores e colocar o governo no centro desse movimento, como indutor de políticas públicas, que incentivam também as políticas privadas a investir cada vez mais no turismo do nosso estado”, pontuou.

O presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis, Antônio Carlos Franco, destacou a parceria da ABIH com o Governo na divulgação do destino Sergipe. “Uma parceria muito importante. Vamos fazer ações em diversos estados do Brasil, com campanhas de marketing e, assim, aumentar a ocupação do hotéis, movimentar a economia do estado ao decorrer do ano, e também divulgar o São João, o réveillon e o verão do ano que vem. Juntos, pretendemos ter um turismo forte aqui em Sergipe”, afirmou.

Já o representante da Universidade Federal de Sergipe (UFS) no Fortur, professor Doutor Denio Santos Azevedo, destacou a importância da campanha promocional “Sergipe é o país do forró”. “Era isso que o trade turístico aguardava há muito tempo. Estamos lançando sementes. Vamos ver quais são os frutos colhidos, mas espera-se que a colheita seja muito boa”, completou.

Novos membros

Na oportunidade, o secretário Sales Neto deu boas-vindas aos novos integrantes do Fórum Estadual de Turismo. São eles: Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz); Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE); Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan/SE); Associação dos Servidores da Emsetur (Assetur/SE); e Associação Empresarial para o Desenvolvimento do Turismo em Sergipe – Sergipe Destination.

Fonte e foto ASN