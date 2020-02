MINISTÉRIO RETIFICA PARA 53 O NÚMERO DE LOTES CONTAMINADOS DA BACKER

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) divulgou nesta quarta-feira (19) nota em que retifica para 53 o número de lotes de cervejas da Backer. Nesta terça-feira (18), a pasta havia divulgado que eram 55.

Perícia feita pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA/MG) detectou traços de pelo menos um dos elementos contaminantes etilenoglicol e dietilenoglicol – substâncias altamente tóxicas e impróprias para consumo humano – nestes 53 lotes de cervejas feitas pela Backer e distribuídas com rótulos diversos. Os lotes contaminados foram produzidos entre julho de 2019 e janeiro de 2020.

Além dos rótulos mais conhecidos – a cerveja Belorizontina e a Capixaba –, as marcas Backer Pilsen, Backer Trigo, Brown, Backer D2, Capitão Senra, Corleone, Fargo 46, Layback D2, Pele Vermelha e Três Lobos Pilsen tiveram resultado positivo para substâncias que não deveriam fazer parte da fórmula da cerveja.

A fiscalização foi feita de acordo com os protocolos higiênico-sanitários estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e faz parte do processo de regularização da cervejaria Backer. De acordo com o ministério, a contaminação deve ser tratada como caso isolado e não apresenta qualquer risco à produção de cervejas em escala nacional ou de outras cervejarias.