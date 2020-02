Operação do Gaeco cumpre sete mandados de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva

20/02/20 - 07:08:04

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e o Ministério Público Estadual (MPE), com apoio operacional do GATI, COE e DEOTAP, cumpriu na manhã desta quinta-feira (20), sete mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva, em desdobramento da Operação Cítrus.

As informações são de que é investigação da prática do crime de obstrução de investigações sobre organizações criminosas. Após oitivas no GAECO, os presos serão levados a DEOTAP para procedimentos de praxe. A decisão foi proferida pela desembargadora Ana Lucia Freire de Almeida dos Anjos.

Esse é um desdobramento da Operação Citrus, que prendeu o prefeito de Laranjeiras, Paulo Hagenbeck, e um funcionário dele, em dezembro do ano passado.

Com informações do radialista Alex Carvalho

Mais informações em Instantes