PC prende suspeito de cobrar “pedágio” para comerciantes

Nesta quinta-feira, 20, policiais civis da Delegacia Regional do município de Glória cumpriram o mandado de prisão preventiva de Luciano Dias dos Santos, conhecido como “Chupeta”. O suspeito é investigado por cobrar “pedágio” ao carro do ovo a fim de permitir que o comerciante pudesse vender o seu produto na região do bairro Cohab, zona urbana do município.

Segundo o delegado Eurico Nascimento, o suspeito exigia com uso de ameaças uma quantia em dinheiro todas as vezes que o comerciante fosse revender o produto no bairro. Em caso de rejeição ao pagamento, a vítima sofria ameaças caso voltasse a localidade. Dias depois, o comerciante retornou ao bairro e foi surpreendido pelo suspeito com uma foice em mãos, em tom agressivo e com gestos afirmando que “arrancaria a cabeça da vítima”.

A atitude do suspeito gerou uma aglomeração dos populares na região, o que acalmou a situação. Em seguida, ao sair do local do crime, foi feita uma nova ameaça à vítima. O suspeito tem passagem pelo sistema prisional e responde processo por diversos crimes patrimoniais. Nessa situação, o suspeito responderá pelo crime de extorsão majorada.