Policial Carioca: “Vou lançar minha pré-candidatura no começo de março”

20/02/20 - 07:25:15

O Professor formado em História e também Policial da Civil, Luiz Carlo da Rocha Santiago, conhecido na cidade de Propriá por Carioca, pretende lançar sua candidatura para vereador na primeira quinzena do mês de março. A decisão para o lançamento oficial foi informado ao site PropriáNews nesta quarta-feira, 19/fev.

Ainda sem partido, Carioca tem tido a atenção de lideranças que enxergam nele a imagem de homem integro e de seriedade. Residindo há três anos na cidade ele imprimiu perante a opinião pública o respeito de mães, cidadãos, jovens e idosos que o elogia pelo que faz. “Respeito Carioca porque ele não só faz o trabalho dele, mas sim porque ele também aconselha e orienta para não seguir o caminho ruim”, disse uma mãe de família que agradece por ele ter conseguir fazer com que o filha dela repensasse o caminho que estava indo. “Não quero colocar minha pré-candidatura atrelada ao que faço na condição de Policial Civil. Quero colocar meu nome porque me identifiquei com a Cultura de Propriá, gostei do lugar e acho que posso dar minha contribuição não só como policial mas sim como cidadão”, disse Carioca.

Inegavelmente dono de uma das melhores imagens na cidade, Carioca já teve o reconhecimento da Câmara Municipal. No ano de 2019 ele foi homenageado com o título de Cidadão Propriaeense. Esse feito do Poder Legislativo o coloca na condição de uma autoridade civil, pois tem a garantia de um Poder que emana do povo e essa condição lhe foi outorgada graças ao reconhecimento pelo trabalho que faz e postura que tem. O título nesse caso funciona como uma espécie de aval e credencial que o coloca na mesma condição de filho da terra Propriá e nada mais natural do que pleitear uma vaga na Câmara Municipal em outubro de 2020.

Natural de Rio de janeiro, o histórico de Luiz Carlos Rocha conta com a licenciatura em História, ou seja, é Professor na área; foi militar do Exército Brasileiro (EB) por 18 anos servindo a Pátria; tem noção de paraquedismo e atualmente é Policial Civil e faz Direito, em fase de término. Muito conhecido na região do Baixo São Francisco, conta em seu registro de carreira várias prisões que retiraram de circulação desde pequenos infratores a grandes figuras do crime. É um sujeito extremamente operacional.

Por fim o site registra que Carioca já manteve alguns diálogos com figuras da política local que se mostraram interessados em o tê-lo caminhando ao lado, porém, a esse respeito ele disse que dialoga com todos e mantém respeito e que fará sua caminhada com tranquilidade e deverá tomar decisões em breve sobre filiação.

“Vou fazer um lançamento oficial informando a todos sobre minha pré-candidatura e pedir que, nesse momento de lançamento, possam me apoiar na ideia. Muito obrigado e Deus abençoes a todos”, finalizou Carioca.

Por Adeval Marques

Foto: Arquivo