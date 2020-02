PP E PSD CONFIRMAM PARCERIA COM A FAMÍLIA REIS NO MUNICÍPIO DE LAGARTO

20/02/20 - 15:11:24

As eleições municipais só acontecem no dia 4 de outubro de 2020, mas às tratativas voltadas ao fechamento de chapas e coligações majoritárias ocorrem de vento e popa nos bastidores.

Na tarde desta terça-feira (18), em Brasília, ocorreu uma reunião envolvendo os deputados federais Laércio Oliveira (PP), Fábio Mitidieri (PSD) e Fábio Reis (MDB), com foco na disputa eleitoral no município de Lagarto.

Durante o encontro ficou definido o apoio do PP e PSD a futura candidatura a ser apresentada pela família Reis em Lagarto.

Laércio e Fábio são respectivamente presidentes estaduais do PP e PSD, sendo as duas legendas eleitoralmente fortes no atual cenário político sergipano.

Fonte Portal Lagarto Notícias