Prefeitura de Socorro abre inscrições para o Programa de Transporte Estudantil

20/02/20 - 11:34:38

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro torna público o Edital de Chamamento Público nº 001/2020/CGTE para as inscrições no Programa de Transporte Estudantil para o ensino médio público federal, técnico da rede pública e graduação para os alunos residentes do município de Nossa Senhora do Socorro.

As inscrições devem ser feitas até o dia 28 de Fevereiro de 2020 na aba “Chamamento Público Transporte Escolar”, do site www.socorro.se.gov.br. No ato, o candidato deve preencher todos os campos da ficha de inscrição e anexar os seguintes documentos: Cédula de Identidade, CPF, Comprovante de Residência atualizado, Comprovante de Matrícula e Carteira de Trabalho e Previdência Social.

A gestão reforça que, havendo mais de uma inscrição realizada pelo mesmo candidato será considerada e eventualmente deferida apenas a última. Além disso, informa que a disponibilidade das vagas obedecerá as rotas estabelecidas no anexo III do edital.

Fonte e foto assessoria