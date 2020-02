Prefeitura de Socorro implanta iluminação de led na ponte do Marcos Freire

Preocupada em oferecer mais segurança e tranquilidade aos socorrenses que trafegam diariamente pela ponte que liga os municípios de Nossa Senhora do Socorro e Aracaju, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, através da Via Reta, está realizando a instalação de 1.200 metros de novos cabos que irão garantir a iluminação da ponte.

O serviço começou a ser executado na última terça-feira, 18, e a expectativa da Via Reta é concluir todo processo na 1° semana, após o Carnaval. Além dos cabos, que precisaram ser substituídos em virtude do roubo sofrido há alguns meses, a Prefeitura realizou também a aquisição de novas lâmpadas de led para iluminar o acesso de entrada ao município.

“Sabemos o quanto a ponte é importante para os moradores de Nossa Senhora do Socorro, que são os mais beneficiados por ela, e é por isso que decidimos investir na promoção da iluminação do local. Esse processo demandou tempo, afinal tivemos que licitar a compra dos cabos e das lâmpadas, que agora iluminarão muito melhor a área, além de promover economia, vez que o led consome menos energia. Não poderíamos estar mais felizes e satisfeitos”, comemora o prefeito Padre Inaldo.

