PROCON ARACAJU APRESENTA PREÇOS DE BEBIDAS COMERCIALIZADAS EM ARACAJU

20/02/20 - 04:56:03

A Prefeitura de Aracaju disponibiliza, nesta quarta-feira, 19, uma pesquisa comparativa de preços de bebidas. A ação executada pela Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), por meio do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), objetiva monitorar o mercado na capital sergipana e trazer referências de preços aos consumidores, nesse período festivo.

O levantamento, desenvolvido nos dia 18 e 19, contemplou oito estabelecimentos comerciais, nos quais foram obtidos os valores aplicados para 25 diferentes bebidas, entre alcoólicas e não-alcoólicas. Dentre os produtos pesquisados estão cerveja, vodka, whisky, cachaças diversas, além de energéticos, água e água de coco.

Segundo o coordenador geral do Procon, Igor Lopes, a variação de preços praticada entre os estabelecimentos é permitida pela Constituição Federal, de acordo com o princípio da livre concorrência, não cabendo aos órgão de proteção a regulação dos valores cobrados.

“Por isso, é importante que o consumidor desenvolva o hábito de, antes de fazer a aquisição do produto, pesquisar. Assim, é possível planejar suas compras de acordo com seu orçamento”, orienta o coordenador.

As variações de preço encontradas durante o levantamento correspondem aos dias em que a ação foi desenvolvida. Dessa forma, ao realizar as compras, é possível que o consumidor se depare com alterações nesses preços, devido a possíveis descontos, ofertas ou promoções. Além disso, estabelecimentos de uma mesma rede podem praticar preços diferenciados entre si.

O coordenador do Procon Aracaju alerta sobre cuidados diante da comercialização de bebidas. “Lembramos que é proibida a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Aproveitamos para chamar a atenção, também, dos consumidores para os riscos envolvendo o trânsito. Não dirija, se consumir bebida alcoólica”, frisou Igor Lopes.

Confira a tabela completa.

Atendimento



Para registrar reclamações na sede do órgão, o consumidor pode utilizar o serviço de agendamento online, no site procon.aracaju.se.gov.br, por meio do qual é possível marcar o dia e horário do atendimento presencial, de acordo com a disponibilidade.

Em caso de dúvidas ou reclamações, o Procon Aracaju disponibiliza o SAC 151, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em dias úteis, com o custo de ligação local. O órgão está localizado na avenida Barão de Maruim, 867, bairro São José.

Fonte: AAN