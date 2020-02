Programa leva orientações gratuitas a empreendedores

20/02/20 - 13:12:23

Meta do Negócio a Negócio é atender 5.832 empresas no estado este ano

Pequenas dicas de gestão podem fazer muita diferença para as empresas. E foi pensando em oferecer esse apoio aos empreendedores que o Sebrae desenvolveu o Programa Negócio a Negócio.

A ideia é levar gratuitamente conhecimentos sobre gestão, finanças, planejamento, inovação e mercado aos microempreendedores individuais e microempresários sergipanos por meio dos Agentes de Orientação Empresarial (AOE), profissionais capacitados pelo Sebrae para realizar esse trabalho.

O atendimento ao empresário ocorre no local onde ele desenvolve o seu negócio, observando a sua realidade e identificando, presencialmente, outros possíveis pontos de melhoria. Em cada estabelecimento os agentes realizam duas visitas.

Na primeira delas os AOE aplicam um diagnóstico, com questionamentos sobre o processo de gestão do negócio. Já na segunda visita é entregue ao empreendedor um relatório com os resultados da avaliação e algumas sugestões de melhorias.

“ O resultado desse levantamento irá refletir as necessidades específicas do empreendimento, oferecendo soluções para melhorar aquilo que é prioritário. O nosso objetivo é auxiliar esse pequeno empresário nas dificuldades encontradas no dia a dia”, explica a gestora do Negócio a Negócio, Ana Lúcia Franco.

Agendamento

Neste ano a meta do Sebrae é atender 5.832 empresas no estado com o programa, 11,7% a mais que o registrado em 2019, quando foram beneficiados 4.954 pequenos negócios.

Nos meses de fevereiro e março o serviço será oferecido nas cidades de Japaratuba, Carmópolis, General Maynard, Barra dos Coqueiros, Tomar do Geru, Umbaúba, Santa Luzia do Itanhy, Poço Verde, Nossa Senhora Aparecida, Carira, Malhador e Pacatuba.

A cada dois meses o atendimento será ampliado para novos municípios. Para agendar o atendimento do Negócio a Negócio o empreendedor pode ligar para o 0800-570-0800 ou solicitar o serviço na sede do Sebrae, localizada na Avenida Tancredo Neves. 5.500, Bairro América, e em um dos escritórios da entidade localizados em Estância, Nossa Senhora da Glória, Itabaiana, Lagarto e Propriá.

Por Wellington Amarante

Foto assessoria