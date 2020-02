Reitor da Universidade Tiradentes visita ouvidoria e secretaria de governo da Presidência da República

O objetivo foi articular ações e eventos relacionados ao Bicentenário da Emancipação Política de Sergipe

Com o objetivo de avançar as tratativas das ações e eventos relacionados à comemoração do bicentenário da Emancipação Política de Sergipe, o reitor da Universidade Tiradentes – Unit – professor Jouberto Uchôa, juntamente com o superintendente de Relações Institucionais do Grupo Tiradentes, Saumíneo Nascimento, se reuniram com o Ouvidor Geral da Presidência da República nesta terça-feira, 18, em Brasília(DF).

Tendo em vista a importância das ouvidorias na melhoria da Governança Corporativa de empresas do setor público e privado, a audiência de trabalho com o Ouvidor Geral da Presidência da República, Wellington Gontihjo, também serviu para oficializar o convite para que visite a Unit e ministre uma palestra em julho, dentro dos eventos de comemoração do bicentenário de Sergipe.

“Ainda vamos convidar os representantes das ouvidorias de órgãos públicos e privados de Sergipe. Nosso objetivo é discutir melhores práticas e troca de experiências”, afirmou professor Jouberto Uchôa, reforçando que a ação é fruto do trabalho realizado pela Ouvidoria do Grupo Tiradentes, por meio de seu Ouvidor Geral Euler Oliveira.

Em continuidade à agenda de visitas no Palácio do Planalto, o reitor teve reunião com o representante da Secretaria de Governo da Presidência da República, Vinicius Dantas Damasceno de Araújo, que também confirmou palestra na Unit. O gestor apresentará as ações de Planejamento Estratégico da Presidência da República e seus impactos no desenvolvimento econômico de Sergipe.

Para o superintendente de Relações Institucionais do Grupo Tiradentes, Saumíneo Nascimento, a visita ao Palácio do Planalto foi bem produtiva. “Ainda tivemos a oportunidade de nos reunir com diretores da Rede Nacional de Pesquisa, Gorgonio Araújo e Cristiane Oliveira, para firmar parcerias em Ciência e Tecnologia”, pontuou.

