Rogério quer que general explique chantagem do Congresso

20/02/20 - 20:19:16

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho (SE), protocolou na quinta-feira (19) requerimento no qual solicita a convocação do ministro Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) para explicar fala sobre possível “chantagem” do Congresso.

Durante a cerimônia de hasteamento da bandeira, no Palácio da Alvorada, na manhã de 3ª feira (18.fev.2020), o ministro falou aos ministros Paulo Guedes (Economia) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo): “Nós não podemos aceitar esses caras chantagearem a gente o tempo todo. Foda-se”. A fala foi registrada em uma live da Presidência e resultou em reação negativas em relação ao ministro.

A próxima sessão deliberativa do Senado será em 3 de março, depois do Carnaval. Ainda não há data para análise do requerimento.

Na terça-feira (18), o presidente Senado, Davi Alcolumbre (DEM-RJ), afirmou que “nenhum ataque à democracia será tolerado” pelo Congresso. “O momento, mais do que nunca, é de defesa da democracia, independência e harmonia dos Poderes para trabalhar pelo país. O Congresso Nacional seguirá cumprindo com as suas obrigações“, disse, sobre a fala do ministro.

Para Rogério Carvalho, a declaração do ministro foi “muito grave”. “Ele tem que explicar quem está chantageando. A sociedade não pode ficar com a impressão de que existe no Congresso uma organização fora da norma”, disse.

Segundo Rogério, Augusto Heleno precisa informar quem são os parlamentares, bancadas, blocos e partidos que estão fazendo tão grave extorsão, bem como no que consiste essa “chantagem” de alguns congressistas.

“Há enormes diferenças entre a pressão política derivada diretamente dos freios e contrapesos de 1 regime democrático que adota a divisão independente e harmônica entre os Poderes e o nefasto ato de chantagear”, disse o senador no requerimento.

Ao fazer a declaração, o ministro referia-se ao acordo que estava sendo feito pelo governo sobre como poderiam cair parte dos vetos do presidente Jair Bolsonaro às regras do chamado Orçamento impositivo.

Já havia 1 acordo firmado para parte dos vetos de Bolsonaro serem mantidos, mas o Congresso exigiu que fosse antes preparada uma nova lei que garantisse a deputados e senadores mais liberdade em relação à destinação e verbas federais.

Para o líder do PT no Senado, Congresso tem a prerrogativa de definir como será aplicado parte do orçamento.

“A tendência a 1 orçamento com cores impositivas faz parte da estrutura de pesos e contrapesos entre os Poderes, pois é reconhecida a natureza política da decisão sobre os gastos públicos, aplicada na seleção de prioridades dentre uma infinidade de necessidades públicas. O Congresso Nacional tem função primordial na demarcação dos limites e dos procedimentos dessa decisão política, bem como na estabilização das escolhas públicas efetuadas”, disse.

Com informações da Agência Senado.