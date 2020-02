Unidades do Detran estarão fechadas de 24 a 26 de fevereiro

20/02/20 - 13:23:15

O atendimento será retornado na quinta-feira, dia 27

De acordo com o Decreto número 40.498, de 19 de dezembro de 2019, do Governo de Sergipe, nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro serão ponto facultativo nas repartições públicas estaduais. Assim sendo, as unidades de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE) estarão fechadas, retornando ao atendimento normal na quinta-feira, dia 27.

Entretanto, os usuários que necessitarem realizar consultas, agendamentos ou outros serviços não presenciais de veículo ou habilitação podem utilizar os canais de comunicação do Detran/SE – site (www.detran.se.gov.br) e aplicativo para smartphones ‘Detran-SE Digital’.

Fonte: Detran/SE