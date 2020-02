Vai curtir o carnaval? Confira algumas dicas para aproveitar melhor a festa

20/02/20 - 13:47:40

Na época mais esperada pelos foliões alguns cuidados são necessários para pular o carnaval com responsabilidade

Os foliões já estão na contagem regressiva para o carnaval. A época que movimenta a economia e o turismo em diversas cidades brasileiras é o período mais aguardado pelos carnavalescos de plantão que vão atrás dos trios elétricos, pulam os bloquinhos e curtem cada segundo da folia.

Mas, para aproveitar a festa da melhor forma é preciso alguns cuidados para não perder a animação e nem um minutinho sequer da programação. Além da hidratação, a alimentação é muito importante para brincar o carnaval.

“Nunca é demais lembrar que a ingestão de água é fundamental para o bom funcionamento do organismo. Os foliões também podem investir na ingestão da água de coco e nos sucos de frutas”, comenta o nutricionista e coordenador do curso de Nutrição da Universidade Tiradentes, professor Hugo Xavier.

Já para quem gosta de uma cervejinha no período carnavalesco, a dica é intercalar o consumo com a ingestão de água. “A bebida alcoólica em excesso pode desidratar o corpo e estragar o momento”, salienta o nutricionista.

“Não pode esquecer também do consumo das frutas que são excelentes fontes de vitaminas e minerais, nutrientes indispensáveis para o bom funcionamento do corpo. Uma dica legal para alimentação no período, é o consumo de alimentos como brócolis, rúcula, couve e agrião que atuam no processo de desintoxicação do corpo, auxiliando o funcionamento do fígado, excelentes aliados contra a ressaca”, acrescenta o nutricionista.

Os alimentos energéticos também são indispensáveis para o pular o carnaval sem deixar a peteca cair, literalmente. “Prefiram alimentos que tragam energia para o seu corpo. Arroz, massas, cereais, barra de cereais, mas dê a preferência da versão integral dos alimentos. Evite o consumo de alimentos gordurosos e frituras porque demoram mais tempo para digestão, podendo provocar sonolência e estragar a sua festa”, frisa Hugo.

Com a alimentação em ordem, é bom lembrar que o período é de muito sol e calor. O filtro solar também precisa fazer parte do kit carnavalesco.

Prevenção

E tem mais! O carnaval é um período de muita azaração. Para isso, é bom ficar de olho nas Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). “A gente sabe que durante o carnaval as pessoas acabam se excedendo e é importante trabalhar a nossa prevenção. A gente enfatiza bastante nessa data para não ter surpresas futuramente. É um cuidado com a nossa saúde. Lembrem sempre do uso do preservativo”, destaca a enfermeira Manuela Vieira, docente da disciplina de Saúde da Mulher do curso de Enfermagem da Unit.

Fonte e foto assessoria