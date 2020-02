Verão e Carnaval exigem alimentação leve, explica nutricionista

20/02/20 - 12:57:12

Verão é sinônimo de muitas coisas boas como férias, viagens, praia e Carnaval, atividades que acarretam muita perda de energia, o que requer cuidado especial com a alimentação. De acordo com a nutricionista e professora Carla Bamberg, coordenadora do Curso de Nutrição do Centro Universitário Estácio de Sergipe, quem exagera nos pratos pesados e consome bebidas alcoólicas, pode perder o melhor da festa.

Carla Bamberg aconselha evitar alimentos fortes e gordurosos, que deixam o metabolismo mais lento. “Para esta época do ano, sugiro aumento na hidratação, do consumo de água e variedade de sucos, particularmente os chamados ‘Detox’, que são as misturas de frutas com folhas ou especiarias, tipo: abacaxi com hortelã, couve, cenoura, gengibre e limão; melancia com sálvia, entre outros”, ensina.

Alimentos saudáveis

Quem está pensado em consumir alimentos saudáveis durante a época mais quente do ano, não pode abrir mão de salmão, água de coco, melancia, cenoura e iogurte. Especialistas garantem que estes alimentos possuem os nutrientes necessários para que o verão seja muito bem aproveitado. Doutora Carla Bamberg sugere que se dê preferência às frutas do que aos sucos, pois elas possuem maior quantidade de fibras e nem sempre exigem açúcar.

Outra dica da professora do Centro Universitário Estácio de Sergipe é o consumo de alimentos ricos em selênio, como a castanha-do-pará, ômega 3, como o salmão e eliminadores de gordura, como o farelo de aveia. Já em relação às frutas, o ideal é dar preferência ao abacaxi, ao mamão, ao melão e à melancia, por possuírem enzimas que favorecem a queima de calorias.

Recuperar energia

E para o Carnaval os cuidados com a alimentação devem ser ainda maiores, pois durante a festa os foliões não economizam na energia. Carla Bamberg aconselha o consumo de saladas acrescidas de proteína magra, tipo carnes brancas, ovos cozidos e queijos magros, além de feijão, lentilha, grão de bico e muitas frutas, principalmente as ricas em potássio como banana, melão, mamão e maracujá. Quem seguir essa orientação vai brincar pra valer até a quarta-feira de cinzas, mas os que exagerarem na dose, pode acabar sendo vítimas de dolorosas enxaquecas e incômodos distúrbios gastrointestinais.

Desintoxicação

Abrir mão da disciplina alimentar durante o verão, exagerando nos tira-gostos e nas bebidas alcoólicas é o pior negócio. Quem faz isso percebe os resultados não apenas na balança: “As toxinas podem estar em todo o organismo, do sistema digestivo à pele”, destaca o médico Leandro Vaz, especializado em medicina antienvelhecimento. Ele explica que, se desejarem retomar à forma física, os foliões que exagerarem na dose durante o Carnaval vão pecisar passar por uma desintoxicação, o que não deve ser feito sem orientações de um especialista.

Da assessoria

Foto: Sebrae