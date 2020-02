Vereador cabo Amintas emite nota de repúdio ao senador Cid Gomes

20/02/20 - 05:19:58

Venho a público repudiar a atitude abusiva e desnecessária do senador cearense Cid Gomes. O parlamentar, licenciado do cargo, passou dos limites e foi pra cima dos policiais militares que faziam um protesto no município de Sobral no Ceará. Os bravos homens e mulheres da PM lutam pelos direitos deles, uma luta mais do que justa e, lamentavelmente, o senador quis aparecer, ganhar cartaz, colocando a retroescavadeira sobre eles como se fosse o dono do estado tomando pra si a situação. Em meio à manifestação, foram feitos disparos de arma de fogo na direção do parlamentar e ele acabou atingido, depois socorrido. Essa foi uma reação natural, ao meu ver, os policiais agiram em legítima defesa. Quem Cid Gomes pensa que é para enfrentar os meus colegas de farda? Respeite a polícia, senador!

Cabo Amintas – Policial Militar e vereador de Aracaju.