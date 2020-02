SERGIPEPREVIDÊNCIA DISPONIBILIZA INFORME DE RENDIMENTOS

21/02/20 - 05:15:07

Documento é necessário para preenchimento do Imposto de Renda

A partir desta sexta-feira (21), os aposentados e pensionistas do SergipePrevidência, podem obter o Informe de Rendimentos, documento necessário para preenchimento do Imposto de Renda, através do Portal do Segurado, totalmente pela internet.

O documento estará disponível até o fim do mês de abril, prazo legal para declarar o Imposto de Renda. O programa da Receita Federal para preenchimento e entrega da declaração em 2019 foi disponibilizado nesta quinta-feira, 20 de março.

Os mais de 34 mil aposentados e pensionistas do SergipePrevidência, podem obter o documento online, através do Portal do Segurado, disponível no site do órgão (www.sergipeprevidencia.se.gov.br). Para aqueles que preferirem o documento em mãos, o atendimento pode ser feito de segunda a quinta, das 7h às 17h, e sextas das 7h às 13h, na sede do órgão, localizada no Palácio Serigy, na Praça General Valadão, Centro. “Mas nossa recomendação é que as pessoas evitem filas, peçam uma ajuda, caso necessitem, e retirem o documento pela internet, na comodidade do seu lar”, ressalta a assessora de Planejamento do órgão, Patrícia Santa Bárbara.