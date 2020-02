ADOLESCENTE DE 14 ANOS É APREENDIDO PORTANDO REVÓLVER EM SOCORRO

21/02/20 - 10:37:08

A polícia militar, através do Batalhão de Radiopatrulha, realizou, durante patrulhamento pelo bairro Inácio Barbosa, no final da noite desta quinta-feira (21), a apreensão de um quilo de maconha.

Os radiopatrulheiros realizavam rondas policiais pelas ruas do bairro Inácio Barbosa, quando avistaram, na Avenida Pantanal, numa localidade conhecida como Beco do Rato, dois indivíduos que empreenderam fuga por uma área de mangue ao notar a presença dos policiais.

Diante da atitude suspeita, os militares iniciaram um acompanhamento policial e os suspeitos acabaram dispersando, durante a fuga, uma sacola que continha uma balança de precisão, um tablete de maconha, pesando aproximadamente um quilo e um rolo de papel filme.

Buscas foram realizadas na região, mas nenhum dos dois indivíduos foi encontrado e o caso foi encaminhado a Central de Flagrantes.

Já nesta madrugada, Daniel Santos Ferreira, 29 anos, foi preso e S. F. S. J., 14 anos, foi apreendido portando um revólver calibre .32 com 04 munições intactas do mesmo calibre, no Complexo Taiçoca, no município de Nossa Senhora do Socorro, por militares do Batalhão de Radiopatrulha.

Militares do BPRp realizavam radiopatrulhamento pelo Complexo Taiçoca, em Nossa Senhora do Socorro, quando em deslocamento pelo Loteamento São Francisco, dois indivíduos em atitude suspeita receberam ordem de parada para que, em seguida, fosse procedida uma busca pessoal.

No momento da aproximação os suspeitos empreenderam fuga, mas foram interceptados e identificados como Daniel Santos Ferreira, 29 anos, e S. F. S. J., 14 anos, com o qual, os radiopatrulheiros, encontraram, durante busca pessoal, um revólver calibre .32 com 04 munições intactas do mesmo calibre.

Daniel Santos Ferreira recebeu voz de prisão, o menor foi apreendido e o caso foi encaminhado a Central de Flagrantes onde todas as medidas legais foram adotadas.

Informações e foto SD Oliveira Filho