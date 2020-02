ADUTORA DO SEMIÁRIDO ROMPE NO ALTO SERTÃO E ATINGE TRÊS MUNICÍPIOS

21/02/20 - 09:36:30

A adutora do Semiárido voltou a se romper no Alto Sertão de Sergipe, desta vez no Bairro Lagoa Salgada, município de Porto da Folha no inicio da manhã desta sexta-feira (21).

As informações passadas pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), são de que o trecho fica a cerca de 200 metros do local do último rompimento, ocorrido no sábado (15).

Uma equipe está no local trabalhando para resolver o problema. A previsão é que o abastecimento seja restabelecido até 6 horas nos povoados e sedes dos municípios de Porto da Folha, Monte Alegre e Poço Redondo.