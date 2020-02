Caia na gandaia

21/02/20 - 08:01:20

O Brasil respira carnaval, festa que começa hoje e só deve terminar na Quarta-Feira de Cinzas. Capitais como Rio de Janeiro, Salvador e Recife já vivem o clima carnavalesco há dias, porém Aracaju se fantasia mesmo pra valer a partir desta sexta. Blocos organizados e de lambe-sujos vão garantir a animação do período, naturalmente à base de muita ‘birita’ para aquecer os foliões. Portanto, a ordem é cair na gandaia, mas vale à pena ter alguns cuidados para não precisar se explicar em casa na Quarta-Feira de Cinzas. Desarme o espírito, não aceite provocações e evite dirigir após encher a caveira. No mais, é se esbaldar pra valer, porque ninguém é de ferro. Então, alô, alô pessoal do alô, cachaça não é água não, mas não se perca de mim, pois o arlequim está chorando pelo amor da colombina. Segundo o pierrô apaixonado, quando a estrela d’alva no céu desponta e as pastorinhas, pra consolo da lua, vão cantando na rua lindos versos de amor, é porque já é Carnaval cidade!

Cabo quer greve

E o vereador aracajuano Cabo Amintas (PTB) defendeu o aquartelamento dos policiais militares como forma de pressionar o governo a atender as reivindicações da categoria. Segundo o petebista, o Executivo tem feito ouvido de mercado ao apelo de reajuste salarial dos militares e policiais civis: “Está na hora do freio de arrumação, pois o heroísmo de cada policial tem sido pago com atraso de salário, defasagem salarial e perseguição”, discursou. Crendeuspai!

No mesmo prato

Em Sergipe, só o ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) ainda acredita que o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PR), o apoiará na disputa pela Prefeitura de Itabaiana. Tirando o tucano, o resto do estado não tem dúvida que o preferido de Valmir para sucedê-lo é o secretário Adailton Sousa (PR). E para provar que já se decidiu, o prefeito postou nas redes sociais uma foto dele e Adailton comendo, no mesmo prato, um saboroso manauê na “casa do Zé de Tonho de Alvino”. Marminino!

Crise braba

A imprensa sergipana vive sua pior crise. O último exemplo do arrocho econômico vem do Jornal da Cidade. O tradicional impresso sergipano acaba de romper o contrato com os colunistas de o Globo Merval Pereira, Míriam Leitão e o sergipaníssimo Ancelmo Gois. Este último publicava diariamente no JC uma página com notas informativas e pra lá de picantes. É deveras lamentável ser privado do texto leve e do humor fino de Ancelmo Gois. Aff Maria!

Passagem caríssima

O prefeito Edvaldo Nogueira (futuro PDT) foi aconselhado pelo vereador Américo de Deus (Rede) a não reajustar a passagem dos ônibus. Segundo o parlamentar, se o gestor tiver um pouquinho de juízo não atende ao apelo das concessionárias, que já cobram uma das tarifas mais caras do país. Pelo visto, o vereador falou ao vento. Nos corredores da Prefeitura é dado como certo que Edvaldo anunciará o reajuste da tarifa agora no Carnaval, para aproveitar que todo mundo só tem cabeça para a fuzarca. Misericórdia!

Deixou o DEM

Filha do ex-governador João Alves Filho e da senadora Maria do Carmo – ambos do DEM – a jornalista Ana Alves acaba de deixar o partido dos pais. Em entrevista à rádio Cultura, a ex-demista disse que deve se filiar a outro partido em breve, pois pretende participar as eleições deste ano. Uma das hipóteses, segundo ela, é concorrer a um cargo eletivo em Propriá, cidade onde passou parte da infância. Nas eleições de 2018, Aninha tentou se eleger deputada estadual, mas só obteve 0,32% dos votos. Vixe!

Começo de conversa

Alguns petistas começaram a trocar ideias, uma vez por semana, para a elaboração do programa do partido objetivando disputar a eleição para a Prefeitura de Aracaju. A formação do grupo de atuação mais focado no projeto e as reuniões de trabalho, contudo, só vão começar a acontecer bem mais à frente, provavelmente em maio ou junho, ocasião em que o pré-candidato Márcio Macedo fará o anúncio”. Esta informação é do blog Primeira Mão.

Comigo não, violão!

E o deputado federal Fábio Mitidieri diz não existir qualquer desavença entre o seu PSD e o MDB de Jackson Barreto: “Como não conseguem um adversário competitivo para disputar com Edvaldo Nogueira, querem criar uma polêmica fake entre o PSD e Jackson”, afirma. Mitidieri revela que não conseguirão intriga-lo com JB, pois “sou grato a ele, respeito toda a sua história política e somos aliados”. Por fim, o deputado ensina que “vice se decide na hora certa”. Então, tá!

Nome aos bois

O senador Rogério Carvalho (PT) quer saber quais são os congressistas que estão chantageando o governo Jair Bolsonaro. Neste sentido, ele conseguiu aprovar convite ao general Augusto Heleno para que este diga quem é chantagista. Segundo o petista, a afirmação do militar de pijama assemelha-se ao autoritarismo daqueles que querem fechar o Congresso”. Homem, vôte!

Bem na fita

O prefeito Edevaldo Nogueira (futuro PDT) está sorrindo de orelha a orelha. Tudo por conta do levantamento publicado pelo portal G1 mostrando Aracaju como a 1ª capital do Nordeste em saúde financeira. O estudo da Consultoria Tendência também coloca a gestão de Nogueira entre as oito no Brasil com as contas públicas mais ajustadas. Segundo Edvaldo, a boa notícia, porém, não o permite conceder reajuste salarial aos servidores: “Infelizmente, se dermos o aumento hoje não conseguiremos pagar os salários no final do mês”. Ah, bom!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 31 de janeiro de 1920.