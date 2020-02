DELEGACIAS RECEBERÃO REFORÇO DURANTE O CARNAVAL NA CAPITAL E NO INTERIOR

Unidades policiais da capital e do interior estarão em funcionamento para atender os foliões

Durante as festividades do Carnaval, algumas delegacias da capital e do interior do estado estarão funcionando com plantões especiais para atender os foliões, caso seja necessário. Dentre as unidades que estão com reforço na atuação, está a 11ª Delegacia Metropolitana (11ª DM), localizada na Barra dos Coqueiros.

A coordenadora das delegacias da capital, Viviane Pessoa, destacou que, dentre as unidades que contarão com aumento no efetivo policial, haverá reforço na Central de Flagrantes e na delegacia que fica localizada na Barra dos Coqueiros.

“Em razão das demandas que passaram a surgir com os blocos e com a organização de eventos pelas prefeituras, reforçamos o atendimento na Central de Flagrantes, no atendimento das guarnições. Montamos um plantão na Barra dos Coqueiros nos quatro dias de Carnaval”, explicou.

O planejamento traçado de forma integrada entre ambas as polícias tem contribuído na melhoria da segurança pública. “Esse trabalho em parceria com a PM e com as demais forças de segurança fez com que nós fizéssemos uma revisão em relação às unidades que estarão em funcionamento. A Barra dos Coqueiros, por exemplo, foi uma demanda da PM. Então todo esse trabalho tem garantido esse resultado positivo. Estamos muito satisfeitos”, citou.

O coordenador das delegacias do interior, Jonathas Evangelista, citou que as delegacias regionais estarão em funcionamento, e outras unidades policiais onde serão realizadas festas também terão reforço no atendimento policial.

“Em todos os municípios que fomos solicitados, que tiverem festividades adotamos um planejamento especial para o policiamento. Nossas regionais funcionarão normalmente. Fizemos alguns plantões extraordinários em municípios como Pirambu e Itabaianinha. As cidades de Neópolis e Canindé de São Francisco também contarão com o plantão da Polícia Civil”, concluiu o delegado.

DAGV

A SSP lançou nessa quinta-feira, 20, a campanha o “O Hit é Respeito”, visando coibir a importunação sexual. Com isso, o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) reforça que o plantão 24h da unidade segue em funcionamento também durante todo o Carnaval. As mulheres que porventura precisarem de um atendimento especializado podem comparecer na unidade.

