DICAS DA POLÍCIA MILITAR PARA UMA VIAGEM TRANQUILA NO CARNAVAL 2020

21/02/20 - 08:10:18

Medidas simples e preventivas servem para evitar desagradáveis situações ao folião nesses dias de festa

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) orienta que durante o Carnaval, quando as estradas ficam mais movimentadas – sobretudo as que ligam às cidades litorâneas e as comumente visitadas nesse período – um bom planejamento pode diminuir consideravelmente o risco de acidentes.

Além dos tradicionais itens mecânicos que devem ser checados no carro – como nível do óleo, calibragem de pneus, funcionamento dos faróis, entre outros – o motorista também deve trabalhar a paciência para possíveis congestionamentos e chuvas de verão.

Cuidados mecânicos

É recomendado levar o veículo ao mecânico antes da viagem. Dessa maneira o especialista pode verificar as necessidades do transporte e fazer a manutenção necessária para o bom desempenho na estrada. É importante verificar pontos como nível de óleo do motor e fluídos de freio, sistema elétrico (faróis, lanternas, setas e pisca-alertas), calibragem dos pneus e seu estado de conservação. São medidas preventivas básicas que ajudam a evitar acidentes.

Calibragem de pneus

Calibrar corretamente o pneu influencia na estabilidade do veículo. Com muita pressão, o pneu pode ficar muito duro e até perder a aderência necessária com o solo. Muito baixa é possível até que o pneu escape da roda em uma curva. Já os pneus em mau estado prejudicam a estabilidade e a frenagem. Na dúvida recomenda-se pedir ajuda a um profissional, seja no posto ou numa oficina mecânica.

Bebê a bordo

Os modelos de cadeiras infantis para automóveis variam de acordo com a idade de cada criança. Elas são catalogadas em três tipos: o bebê conforto é indicado para crianças de até 1 ano que deve ser transportada no banco traseiro. Nesse tipo de assento o recém-nascido deve ficar de costas em relação aos passageiros dos bancos da frente; no segundo modelo as crianças de 1 a 4 anos devem ser colocadas em cadeirinhas presas e acomodadas de frente para os bancos dianteiros; na terceira situação, os pequenos de 4 a 7 anos e meio precisam de uma elevação na cadeirinha e ficar no banco de trás. Por fim as crianças de 7 anos e meio a 10 anos não precisam de cadeirinha devendo utilizar apenas o cinto de segurança no assento traseiro.

Procedimentos para segurança na estrada

Usar cinto de segurança em todos os bancos, tanto os passageiros sentados nos bancos da frente quanto os de trás; ao fazer ultrapassagem prestar atenção às faixas na pista para ter certeza de que é possível fazer o procedimento bem como o distanciamento de segurança entre um veículo e outro.

Uso do acostamento

O acostamento é exclusivo para emergências – seja para atender o veículo, o motorista, algum ocupante ou ajudar alguém. O motorista nunca deve fazer uso da faixa sem necessidade porque além de gerar multa pode resultar em acidente. Também é ilegal andar com o carro pelo acostamento. Se houver motivo para usar aquele espaço a PM aconselha ao motorista colocar o triângulo de sinalização a 20 metros do automóvel, no mínimo.

Ônibus

Os passageiros devem embarcar somente em terminais rodoviários homologados e evitar viagens em transportes clandestinos. Esse tipo de serviço não oferece segurança nem quaisquer outras garantias aos usuários em caso de acidente. Além disso é importante não ostentar joias e outros objetos que possam despertar a cobiça de assaltantes como celulares, reprodutores de mp3, câmeras digitais, entre outros. Também não se recomenda circular com grandes somas em dinheiro.

São recomendações e precauções simples que qualquer pessoa pode fazer ao viajar bem como ser um transmissor desses alertas a parentes, amigos ou cônjuges. Ao seguir essas simples recomendações o viajante protege a si mesmo e a outros em seu entorno na folia de carnaval.

Fonte: com informações da PM/SE