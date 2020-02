“ESTOU DECEPCIONADA; A CIDADE ESTÁ ACABADA”, AFIRMA A JORNALISTA ANA ALVES

21/02/20 - 06:40:57

Nesta quinta-feira, 20, a jornalista-radialista Ana Alves [filha de ex-governador João Alves e da senadora Maria do Carmo) participou do programa Inove Notícias com apresentação, excepcionalmente, do radialista Jairo Júnior na rádio Cultura 670 AM no horário das 16 às 18h

Na oportunidade, Ana falou sobre o quadro clínico do pai, destacou seu descontentamento com a mudança de nome do Partido da Frente Liberal (PFL), atual DEM [revelando sua saída da sigla] e o seu posicionamento no processo eleitoral de 2020. Seja disputando cargo no legislativo ou executivo.

Saúde do Pai

Bastante emocionada, passou detalhes do ex-governador João Alves que sofre com Alzheimer. Segundo Ana, ele encontra-se em Brasília recebendo tratamento médico.

“Meu pai, infelizmente, está pior”!

Partido

A radialista enfatizou conversa que teve com o Presidente Estadual do DEM, José Carlos Machado, comunicando ao dirigente partidário sua saída da agremiação.

“Estou de saída do Democratas, o DEM não é minha casa mais”, revelou. Na ocasião, Ana frisou que já falou com o baiano José Carlos Aleluia (com quem tem muito carinho), salientando a sua postura. E, brevemente, anunciará sua decisão ao ex-deputado Alberto Fraga e ao Presidente Nacional, ACM Neto.

Apesar de ainda não ter conversado com nenhum partido, Ana citou que tem sido procurada por vários dirigentes para realizar nova filiação partidária.

Propriá

Durante a entrevista, Ana enalteceu seu vínculo familiar com a cidade de Propriá. Destacando que participou após alguns anos da Festa de Bom Jesus dos Navegantes que ocorreu no mês de Janeiro. Na festa, Ana lembrou que conheceu o pré-candidato ao cargo de prefeito Valberto Oliveira. “Não conversei politicamente. Sei de conversas dele com o meu primo Zé João (tentará voltar ao cargo de prefeito no município de Telha) que deverá estar com ele na caminhada”.

Sobre a possibilidade de concorrer ao cargo de prefeita na cidade ribeirinha, Ana enfatizou que existe boa vontade de algumas pessoas neste sentido.

“Estou analisando. Será uma honra, pois, cresci em Propriá. Não tenho medo de concorrer, seja para o legislativo ou o executivo”, revelou.

A entrevista foi concluída com Ana destacando a sua decepção com os rumos do município que ama. “Estou decepcionada, a cidade está acabada”, encerrou.

