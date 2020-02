FETRALSE RECEBE NOVOS CARROS DO PROJETO DESPOLUIR DE ALAGOAS E SERGIPE

O projeto Despoluir (Programa Ambiental de Transporte), desenvolvido pelo Sest Senat e pela Confederação Nacional de Transportes (CNT), que tem o objetivo de garantir o controle da redução da emissão de poluentes de transportes de passageiros, continua sendo aperfeiçoado por todo o Brasil. Em Sergipe e Alagoas, o Despoluir atua sob a coordenação da Federação das Empresas de Transportes dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse), que recebeu nesta terça-feira, 18, dois novos veículos que serão usados por técnicos para atuar no projeto de controle de emissão de poluentes em parceira com as empresas que fazem o transporte de passageiros nesses estados.

A campanha que incentiva as empresas a utilizarem técnicas com o uso de tecnologias e energias limpas, gestão ambiental, avaliação dos veículos, entre outros, tem o foco de também garantir a qualidade de vida dos trabalhadores do setor de transporte. “O despoluir é um projeto de extrema importância, pois incentiva às empresas de transporte de passageiros a adotarem práticas ambientalmente responsáveis e, assim, diminuírem os impactos na natureza, bem como na saúde pública”, reforça o presidente da Fetralse, Alberto Almeida.

Para aperfeiçoar e ampliar as metodologias do projeto, a gerente da Fetralse, Elaine lima, e a coordenadora do Despoluir, Alagoas e Sergipe, Jeyne Hellen, estiveram em Recife, em janeiro, participando de um amplo treinamento realizado pela Coordenação de Programas Especiais da CNT e do Sest Senat, e pela Napro Eletrônica. “O treinamento foi enriquecedor. Nós conhecemos o novo sistema da Napro, e aprendemos sobre a saúde do trabalhador, sistema de aferição de veículos, aferição da qualidade do diesel, e diversos métodos para que possamos desenvolver o projeto com excelência”, explica Elaine Lima.

