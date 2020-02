Governo de Sergipe convoca candidatos que atuarão no atendimento à Educação Especial

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), convoca os candidatos à contratação temporária para as funções de Apoio Escolar I e II, regida pelo Processo Seletivo Simplificado nº 01/2018, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), para a entrega da documentação, conforme cronograma publicado neste link.

A convocação atende à necessidade da Rede Estadual de Ensino, prevista em edital. A carga horária do Apoio Escolar I (com ensino médio) é de 30 horas semanais, em que são contemplados, quando necessário, os sábados letivos escolares, podendo o candidato ser lotado nos turnos matutino, vespertino ou noturno, observada a demanda da unidade educacional.

A carga horária mensal para o Apoio Escolar II (com ensino superior) é de 200h, podendo o candidato ser lotado nos turnos matutino, vespertino ou noturno, observada a necessidade da unidade educacional.

De acordo com a professora Lilian Alves, coordenadora da Divisão de Educação Especial da Seduc (Dieesp), setor vinculado ao Departamento de Educação (DED/Seduc), a convocação, que é de competência da Sead, acontecerá de forma gradativa, atendendo à necessidade da rede estadual de ensino. Ela ainda explica que a convocação garante os direitos dos alunos com deficiência atendidos nas escolas estaduais de Sergipe, na perspectiva da educação inclusiva.

O cargo de Apoio Escolar I não permite a acumulação com outro cargo público, mesmo que este seja aposentado ou vinculado à esfera Municipal ou Federal, conforme rege a Constituição Federal. Ao mesmo tempo, o cargo de Apoio Escolar II é passível de acumulação com apenas um outro cargo de professor, ressalvada a compatibilidade de horário, em conformidade com exceção constitucional também prevista em lei. A data para perícia médica será informada oportunamente, em edital específico, ao candidato que tenha cumprido os requisitos obrigatórios.

Fonte e foto assessoria