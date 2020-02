Laércio entrega a caminhão baú Associação Comunitária de Santana do São Francisco

21/02/20 - 07:19:12

O deputado federal, Laércio Oliveira, participou na sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco (Codevasf), da assinatura do termo de doação e entrega de um caminhão utilitário (baú) para a Associação Comunitária Pró Desenvolvimento da Cidade de Santana do São Francisco, comprada com recursos de sua emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil.

“Nosso papel enquanto agente público, no exercício do mandato, é justamente ter a clareza daquilo que podemos fazer em prol da sociedade. Mas o que eu queria dizer para vocês da Associação é que estou fazendo nada mais do meu dever e que gostaria muito que vocês zelem por esse bem. Fico feliz em ver os recursos sendo recebidos e transformados em ações para a população e com essa parceria com a Codevasf já são mais de dez municípios sendo beneficiados com emendas do meu gabinete de forma muito eficiente pela Codevasf.

“Fico muito feliz em participar de momentos como este que beneficiam à população. Sei que o caminhão vai servir para comercialização dos produtos artesanais nos municípios sergipanos e em outros estados, transportando o artesanato de Santana e sua tradição. Agradeço ao superintendente da Codevasf, César Mandarino, e sua equipe pelo trabalho que vem realizando na instituição”, citou Laércio.

“Agradeço ao deputado Laércio não só por esse caminhão, mas por outros benefícios que o senhor tem destinado à nossa querida Santana e como o senhor mesmo disse, esse é um bem que tempos que zelar. É igual a uma planta, se você não cultivar essa murcha. Esse caminhão é um sonho nosso e agora estamos realizando. Agradeço ao deputado Laércio e César pelo empenho na liberação dos recursos”, enfatizou José Roberto Lima (Robertinho), representante da Associação.

O superintendente regional da Codevasf, César Mandarino explicou que as emendas são executadas pela Codevasf são bem mais rápidas. “As emendas do deputado Laércio que estamos executando agora são de 2019, ou seja, tem agilidade nesse processo e os municípios de Japoatã, Neópolis, Santana do São Francisco e Divina Pastora também estão sendo beneficiados com pavimentação de ruas graças às emendas do deputado Laércio”, explicou César.

Já o prefeito de Santana do São Francisco, Junior Barrozo, falou das emendas que o deputado já destinou ao município. “Agora estamos para receber uma emenda de R$ 1 milhão que vai beneficiar nas áreas de pavimentação e saúde. Laércio sempre destinou emenda independente de quem seja o gestor”, acrescentou.

Estavam presentes os vereadores Valdson, Duda, o presidente da Câmara Victor Muniz, o secretário de obras, Raimundo, o prefeito Júnior Barrozo e o vice Leilson Feitosa, além dos representantes da Associação Robertinho e Antônio dos Anjos, Diana, representando o deputado estadual Jeferson Andrade e Pedro filho da ex-prefeita Dona Preta. O deputado conversou com eles para ouvir as demandas do munícipio e falou da importância da união de todos em prol da população.

Fonte e foto assessoria