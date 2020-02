MP de Itaporanga realiza audiência para coibir a poluição sonora

21/02/20 - 09:50:47

Nesta quinta, dia 20, o Ministério Público Estadual da Comarca de Itaporanga D’Ájuda, mais precisamente a 1ª Promotoria de Justiça Cível e Criminal, que tem à frente o Promotor de Justiça Dr. Peterson Almeida Barbosa, realizou audiência pública com diversos órgãos municipais, bem como, com as Polícias Militar e Civil, com o objetivo de tratar da organização e preparação do município de Itaporanga D’Ájuda, notadamente o povoado Caueira, para o período de carnaval 2020, em especial no que concerne ao tema da poluição sonora.

Foi apresentado em audiência o plano de segurança que será realizado pelos órgãos da segurança pública e em especial pela Polícia Militar, onde o Major Augusto, comandante da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), explicou que serão empregados policiais militares da citada companhia, além do reforço dos Batalhões de Choque e Radiopatrulha, além da CPTran, no total aproximado de 30 homens por turno.

A Prefeitura de Itaporanga se comprometeu a repassar aparelho de decibelímetro para a Polícia Militar, com o objetivo de coibir a poluição sonora e quem insistir na prática da perturbação do sossego, terá a aparelhagem apreendida e responderá criminalmente pelo delito. O prefeito destacou que foram contratados 50 homens e mulheres que atuarão na parte de segurança, além de segurança armada no dia do arrastão.

O Promotor de Justiça Dr. Peterson teve o cuidado de ler todos os planejamentos dos entes envolvidos para a realização do carnaval 2020 na praia da Caueira, ressaltando a importância de se haver um planejamento com antecedência, com o objetivo de que tudo transcorra na mais perfeita paz e harmonia, respeitando-se a legislação vigente.

Parabenizamos o Dr. Peterson por estar atento às questões dos eventos festivos na Comarca de Itaporanga, cobrando a fiscalização devida e dando o apoio necessário aos órgãos da segurança pública.

Matéria e imagens do blog Espaço Militar