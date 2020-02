Parceria entre a GM de Socorro e PF reforça a segurança municipal

21/02/20 - 13:27:59

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, esteve na sede da Polícia Federal (PF) acompanhado do comandante da Guarda Municipal de Socorro (GM), Evilásio Protásio e do sub-comandante Renilton, para conversarem sobre os termos de um acordo de cooperação técnica entre as instituições.

De acordo com o documento, a PF poderá realizar a doação de veículos e treinamentos como o de defesa pessoal e tiros. A busca pela parceria faz parte de uma prática da gestão municipal de valorização da GM, que desde 2017 já recebeu um investimento que soma R$350 mil reais, com a renovação da frota, aquisição de coletes balísticos, instalação de sistema de monitoramento, entre outros.

Na ocasião, Padre Inaldo contou ao superintendente da PF, Renato Lima, um pouco desta história de mudança positiva que a GM vem passando. “Antes a gente não conseguia dormir direito porque toda segunda-feira recebíamos notícias de furtos ao patrimônio público, onde o principal alvo eram as escolas. Depois do sistema de monitoramento esses furtos praticamente deixaram de existir e as tentativas são sempre punidas com prisão. Isso para nós é uma tranquilidade”, relatou.

Para Evilásio Protásio, a motivação do pessoal é um dos principais ganhos para a GM, que comemora a cada avanço. “Essas parcerias têm tornado possíveis as melhorias e nós agradecemos muito”, afirmou. Renato Lima, por sua vez, se colocou à disposição e parabenizou os gestores municipais de Socorro por conseguirem avançar mesmo diante das dificuldades. “Reconheço Socorro como um município complexo e digo que estão de parabéns pelo trabalho incansável”, declarou.

