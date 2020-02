Policiais militares do 7º BPM recuperam mais um veículo roubado em menos de 24 horas

21/02/20 - 16:10:24

A ação rápida dos policiais militares do 7º BPM em Lagarto, já recuperou dezenas de carros e motos furtadas, diminuindo os prejuízos para os proprietários.

Policiais Militares do 7° Batalhão, durante patrulhamento no povoado Colônia 13, nesta sexta-feira (21), recuperaram um veículo Fiat Strada, tomado de assalto no povoado Quilombo, no dia anterior.

O proprietário já foi localizado e o veículo encaminhado à delegacia de Lagarto para as providências legais.

Com informações e foto do sub-tenente Heliomarto Rezende do 7º BPM